Quotennews

«The Voice of Germany» zieht mit «Ninja Warrior Germany» gleich

von

Insgesamt kann «The Voice of Germany» mit «Ninja Warrior Germany» wieder gleichziehen.

Am Freitagabend lieferten sich «The Voice of Germany» (Sat.1) und «Ninja Warrior Germany» (RTL) ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Gunst des TV-Publikums. Beide Shows kamen auf eine nahezu identische Gesamtreichweite. Sat.1 musste in den zurückliegenden Wochen die Vorherrschaft am Freitagabend hergeben, sowohl in Sachen Gesamtreichweite als auch in der Zielgruppe verlor man gegenüber RTL gehörig an Boden.

«Ninja Warrior Germany» erreichte 1,40 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und erzielte damit einen Marktanteil von 6,7 Prozent. In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen schalteten 0,44 Millionen ein  ein Marktanteil von 12,6 Prozent. Ganz knapp dahinter, aber mit leicht besserem Gesamtanteil, platzierte sich «The Voice of Germany». Die Musikshow kam ebenfalls auf 1,40 Millionen Zuschauer, erzielte jedoch einen minimal höheren Marktanteil von 6,8 Prozent. In der jungen Zielgruppe erreichte «TVOG» 0,33 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was einem Marktanteil von 9,3 Prozent entspricht.

Damit lagen beide Formate am Freitagabend fast gleichauf  «The Voice of Germany» punktete beim Gesamtpublikum, während «Ninja Warrior Germany» in der jungen Zielgruppe die Nase vorn hatte. In Köln lief nach der Primetime «Ehrlich Brothers LIVE!» - das zog noch 0,68 Millionen Zuschauer an, die Zielgruppe reduzierte sich auf 0,22 Millionen. Damit lagen die Quoten bei 5,7 und 9,4 Prozent. Bei Sat.1 gab es «The Voice: Comeback Stage by SEAT», das Folgeprogramm konnte noch 0,73 Millionen Zuschauer halten, damit lag die Quote bei 5,3 Prozent. In der Zielgruppe verweilten 0,17 Millionen Umworbene und damit 6,6 Prozent.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.
Kurz-URL: qmde.de/166164
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger ArtikelMehr Glamour, mehr Drama: «The Real Housewives of Beverly Hills» nächster Artikel«Das perfekte Dinner» gewinnt den VOX-Tag
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

Quotennews «Perspektiven des Todes» rutscht wieder unter die 2-Prozent-Marke Quotennews «Das perfekte Dinner» gewinnt den VOX-Tag Quotennews Krimiabend im Zweiten dominiert den Freitag Quotennews Steigen «Die Bergretter» an die Spitze? Quotennews Opdenhövel-Flop: Zaghafte Steigerung kommt wohl zu spät Quotennews Stuttgart-Sieg führt RTL zu soliden Quoten Quotennews «Die Abrechnung»: Ganz schlechte Zahlen für ProSieben

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung