«The Voice of Germany» zieht mit «Ninja Warrior Germany» gleich

Am Freitagabend lieferten sich «The Voice of Germany» (Sat.1) und «Ninja Warrior Germany» (RTL) ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Gunst des TV-Publikums. Beide Shows kamen auf eine nahezu identische Gesamtreichweite. Sat.1 musste in den zurückliegenden Wochen die Vorherrschaft am Freitagabend hergeben, sowohl in Sachen Gesamtreichweite als auch in der Zielgruppe verlor man gegenüber RTL gehörig an Boden.
«Ninja Warrior Germany» erreichte 1,40 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und erzielte damit einen Marktanteil von 6,7 Prozent. In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen schalteten 0,44 Millionen ein ein Marktanteil von 12,6 Prozent. Ganz knapp dahinter, aber mit leicht besserem Gesamtanteil, platzierte sich «The Voice of Germany». Die Musikshow kam ebenfalls auf 1,40 Millionen Zuschauer, erzielte jedoch einen minimal höheren Marktanteil von 6,8 Prozent. In der jungen Zielgruppe erreichte «TVOG» 0,33 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was einem Marktanteil von 9,3 Prozent entspricht.
Damit lagen beide Formate am Freitagabend fast gleichauf «The Voice of Germany» punktete beim Gesamtpublikum, während «Ninja Warrior Germany» in der jungen Zielgruppe die Nase vorn hatte. In Köln lief nach der Primetime «Ehrlich Brothers LIVE!» - das zog noch 0,68 Millionen Zuschauer an, die Zielgruppe reduzierte sich auf 0,22 Millionen. Damit lagen die Quoten bei 5,7 und 9,4 Prozent. Bei Sat.1 gab es «The Voice: Comeback Stage by SEAT», das Folgeprogramm konnte noch 0,73 Millionen Zuschauer halten, damit lag die Quote bei 5,3 Prozent. In der Zielgruppe verweilten 0,17 Millionen Umworbene und damit 6,6 Prozent.
