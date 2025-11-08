Quotennews

«Das perfekte Dinner» gewinnt den VOX-Tag

Felix Maier von 08. November 2025, 10:12 Uhr

VOX setzt in der Primetime weiter auf «Goodbye Deutschland!» - und liefert damit nur mittelmäßig ab.

Ebenfalls solide schlug sich «First Dates  Ein Tisch für zwei» mit 0,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern (4,7 Prozent) und 0,22 Millionen in der Zielgruppe (10,6 Prozent). Trotz ordentlicher Primetime-Werte bleibt «Das perfekte Dinner» der klare Quotengarantiegeber im VOX-Programm. Neben den genannten anderen Formaten, die sich zumindest in Teilen ebenfalls besser als die Primetime verkaufen konnten. Am Freitag wardas erfolgreichste Format bei VOX und konnte sowohl beim Gesamtpublikum als auch in der werberelevanten Zielgruppe überzeugen. Die Koch-Show erreichte zum Wochenabschluss 0,97 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was einem Marktanteil von 5,1 Prozent entsprach. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen schalteten 0,23 Millionen ein  ein solider Marktanteil von 8,5 Prozent. Damit warintern das erfolgreichste VOX-Format des Tages in beiden Zuschauergruppen.In der Primetime konnte der Sender hingegen nicht an diese Werte anknüpfen:verfolgten 0,61 Millionen Zuschauer (Marktanteil 2,8 Prozent), in der Zielgruppe waren es 0,21 Millionen (5,8 Prozent).kam zuvor auf 0,85 Millionen Zuschauer und einen starken Marktanteil von 7,1 Prozent insgesamt sowie 0,17 Millionen junge Zuschauerinnen und Zuschauer (11,0 Prozent).Ebenfalls solide schlug sichmit 0,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern (4,7 Prozent) und 0,22 Millionen in der Zielgruppe (10,6 Prozent). Trotz ordentlicher Primetime-Werte bleibtder klare Quotengarantiegeber im VOX-Programm. Neben den genannten anderen Formaten, die sich zumindest in Teilen ebenfalls besser als die Primetime verkaufen konnten.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

