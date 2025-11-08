«Das perfekte Dinner» gewinnt den VOX-Tag

Am Freitag war «Das perfekte Dinner» das erfolgreichste Format bei VOX und konnte sowohl beim Gesamtpublikum als auch in der werberelevanten Zielgruppe überzeugen. Die Koch-Show erreichte zum Wochenabschluss 0,97 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was einem Marktanteil von 5,1 Prozent entsprach. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen schalteten 0,23 Millionen ein ein solider Marktanteil von 8,5 Prozent. Damit war «Das perfekte Dinner» intern das erfolgreichste VOX-Format des Tages in beiden Zuschauergruppen.
In der Primetime konnte der Sender hingegen nicht an diese Werte anknüpfen: «Goodbye Deutschland!» verfolgten 0,61 Millionen Zuschauer (Marktanteil 2,8 Prozent), in der Zielgruppe waren es 0,21 Millionen (5,8 Prozent). «Zwischen Tüll und Tränen» kam zuvor auf 0,85 Millionen Zuschauer und einen starken Marktanteil von 7,1 Prozent insgesamt sowie 0,17 Millionen junge Zuschauerinnen und Zuschauer (11,0 Prozent).
Ebenfalls solide schlug sich «First Dates Ein Tisch für zwei» mit 0,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern (4,7 Prozent) und 0,22 Millionen in der Zielgruppe (10,6 Prozent). Trotz ordentlicher Primetime-Werte bleibt «Das perfekte Dinner» der klare Quotengarantiegeber im VOX-Programm. Neben den genannten anderen Formaten, die sich zumindest in Teilen ebenfalls besser als die Primetime verkaufen konnten.
