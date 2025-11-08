«Perspektiven des Todes» rutscht wieder unter die 2-Prozent-Marke

Quotennews

Kabel Eins hat ein Primetime-Problem am Freitag.

Nach zwei Wochen stabiler Quoten verliert die Dokumentarreihedeutlich an Zuspruch. Die aktuelle Ausgabe kam nur noch auf 0,32 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was einem Marktanteil von 1,5 Prozent entspricht. Damit fällt das Format nach zwei Wochen mit jeweils 2,0 Prozent erstmals wieder unter die 2-Prozent-Marke.In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen setzte sich der Abwärtstrend ebenfalls fort: Lediglich 0,08 Millionen Personen schalteten ein, der Marktanteil sank auf 2,2 Prozent. Das ist der schlechteste Zielgruppenwert seit dem Start der Reihe, der mit 0,07 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und 1,7 Prozent Marktanteil bereits schwach begonnen hatte.Damit bleibt «Perspektiven des Todes» auch weiterhin deutlich unter dem Senderschnitt und kann sich bislang nicht als fester Bestandteil des Programmportfolios etablieren. Im Anschluss an die Primetime kamauf deutlich bessere 0,48 Millionen Zuschauer und damit 5,3 Prozent am Markt. Die Zielgruppe steigerte sich auf 0,13 Millionen und 4,5 Prozent.