Primetime-Check

Samstag, 8. November 2025

Mario Thunert von 09. November 2025, 09:23 Uhr

An diesem Samstag zeigte sich eine verbesserte Masken-Rückkehr, eine anhaltende Asternweg-Enttäuschung, ein erfolgreiches Gottschalk-Quiz und eine führende Lauterbach-Premiere.

Vom Gipfel grüßen konnte gestern Heiner Lauterbach als «Hagen Benz» im Ersten. Die höchsten Zuschauerzahlen beim Gesamtpublikum fuhr er also ein, sein neuer Thriller, welcher ab 20.15 Uhr tatsächlich auf klasse 24,2 Prozent bei insgesamt 5,35 Millionen kam - eine Leistung, die locker den Primetime-Sieg ermöglichte. Bei den 14-49-Jährigen konnte der Film ok performen, hier waren recht passable 7,7 Prozent bei einer dazugehörigen Reichweite von 0,29 Millionen drin.



Das «Der Quiz-Champion» auf und sicherte damit einen ordentlichen Platz 2 beim Gesamtpublikum. Die Sendung wies einen guten Anteil von 15,6 Prozent auf, die Reichweite blieb mit 3,33 Millionen aber ein Stück hinter der Konkurrenz-Anstalt. Bei den Jüngeren lag die Programmierung hingegen davor, weil schöne 10,7 Prozent (0,40 Millionen) heraussprangen. Erreicht wurde der Sieg bei den Jüngeren aber von «The Masked Singer» mit einem verbesserten Niveau und wies erhöht solide 12,6 Zielgruppen-Prozent durch 0,43 Millionen auf. Insgesamt sahen den Masken-Abend 1,29 Millionen zu akzeptablen 6,6 Prozent.



Noch gut halten konnte sich «Harry Potter und der Gefangene von Askaban» lief. Auf für den Kanal dennoch schönem Level von klar vitalen 10,5 Zielgruppen-Prozent durch 0,38 Millionen bewegte sich der Streifen. In der Zielgruppe eine Ecke dahinter lag «2. Bundesliga». Für jene setzte es eine Reichweite von 0,37 Millionen Werberelevanten, die vom Anteil bei mäßig passablen 9,7 Prozent lagen. Insgesamt liefs für die Programmierung im Angesicht 1,05 Millionen zu 4,7 behäbig. Halbzeit zwei ließ nach 21.00 Uhr in der Zielgruppe nach auf mittelprächtige 8,3 Prozent und steigerte gesamt etwas auf 5,4 Prozent.



Beim jungen Publikum weiterhin enttäuschend unterwegs war «Asternweg - 10 Jahre danach». Das Interesse an daran belief sich lediglich auf magere 4,4 Prozent aufgrund 0,17 Millionen Umworbener. Die Älteren waren bloß zu 0,40 Millionen beziehungsweise völlig desaströsen 1,8 Prozent vertreten. Für eigene Verhältnisse gerade noch annehmbar stand gestern «School of Rock» da. Er bewegte sich auf einem mäßig durchwachsenem Niveau von 0,15 Millionen, aus denen 4,0 Prozent (Zielgruppe) resultierten. Am Gesamtmarkt waren bloß brutal geringe 1,4 Prozent (0,31 Millionen) zu holen. Ins Line-Up von Kabel Eins kehrten diese Woche die Procedural-Re-Runs «FBI: Special Crime Unit» zurück. Dies in träger Weise, weil sich lediglich maximal 0,11 Millionen Werberelevante zu zähen 2,9 Prozent aufbringen ließen.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

