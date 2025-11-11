Quotennews

Holt Lege mit Schnitzel wieder saftigere Quoten?

Mario Thunert von 11. November 2025, 14:41 Uhr

Die Frage war, ob der Koch mit der Fleisch-Thematik wieder zweistellig werden konnte.

Seit in einigen Wochen ist «Lege kommt auf den Geschmack» bei



Schauen wir auf die nun erzielten VOX-Resonanzen, so ergibt sich erneut ein respektables Bild. Es ergaben sich zum Start in den Abend weiter erfreuliche Dimensionen von 9,0 Prozent der 14-49-Jährigen, weil 0,39 Millionen von ihnen dabei waren. Weil die Zuschauerzahl damit im Vergleich zur Vorwoche nahezu konstant blieb, verpasste man dennoch wieder die Zweistelligkeit. Insgesamt wurden 1,00 Millionen Menschen zu durchwachsenen 4,3 Prozent aufgebracht. Eine Reportage unter dem Titel «Superstadt New York» fiel anschließend merklich auf 0,16 Millionen 14-49-Jährige, die den Anteil auf behäbige 5,1 Prozent drückten - eine ernüchternde Lead-Out-Performance.



Eine ganze Liga dahinter lag zur Hauptsendezeit RTLZWEI, welches für eigene Verhältnisse aber dennoch d'accord gehen konnte. Eine neue Folge von «Hartes Deutschland – Leben im Brennpunkt» holte zunächst 0,19 Millionen der Werberelevanten, die einen Quotenwert von mäßig annehmbaren 4,4 Prozent ergaben. Im weiteren Verlauf um 22.15 Uhr liefs mit einer Wiederholung der selbigen Reihe ähnlich weiter. Dies, weil 0,11 Millionen Umworbene gehalten wurden, die zu immerhin 4,8 Prozent langten. Keinen Erfolg ermöglichte die Relation bei den Älteren, welche um 20.15 Uhr lediglich maximal zu 0,36 Millionen und ganz schlechten 2,0 Prozent zuschalteten.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

