Quotennews

«WSMDS?» wechselt die Moderation

von   |  2 Kommentare

In der vierten und vorletzten Show der aktuellen Staffel «Wer stiehlt mir die Show?» verliert Joko Winterscheidt seine Moderation an Olli Schulz.

Die zehnte Staffel von «Wer stiehlt mir die Show?» hat mit der gestrigen Ausgabe die dritte Moderation von Joko Winterscheidt hinter sich. Den "Stamm-Moderator" und Schöpfer der Show wollten 1,01 Millionen Zuschauer mit Ihrer Aufmerksamkeit beglücken, die Quote der vierten Ausgabe der aktuellen Runde lag bei 4,9 Prozent am gesamten TV-Markt. Nachdem Olli Dittrich in der Vorwoche 1,12 Millionen Zuschauer und 5,4 Prozent ergattern konnte, ging das Interesse sichtlich zurück.

In der Zielgruppe verändert die unterschiedliche Moderation gleichermaßen das Bild, von zuletzt 0,71 Millionen Umworbenen und 16,8 Prozent Marktanteil ging es runter auf 0,61 Millionen und 14,9 Prozent - damit ergibt sich ein neuer Tiefstwert der Staffel. Gewinner der Show ist schlussendlich Olli Schulz - damit gebührt die Moderation der finalen Show der zehnten Staffel dem Musiker. Im Anschluss an die Primetime, die im Übrigen die besten privaten Werte des gestrigen Tages widerspiegeln, setzt ProSieben auf eine Wiederholung von «Experte für alles» - da ist es bereits 23:35 Uhr.

Die Wiederholung sichert noch 0,25 Millionen Zuschauer ab drei Jahren bei der roten Sieben, damit sinkt der Marktanteil substanziell auf noch 3,2 Prozentpunkte. Bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern können noch 0,17 Millionen Fernsehende definiert werden. Mit dieser werberelevanten Reichweite kann sich der Unterföhring-Sender über Mitternacht hinaus eine Quote von noch 10,6 Prozent ermöglichen.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.
Kurz-URL: qmde.de/166179
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger ArtikelLudwigshafen-«Tatort» mit psychologischem Ansatznächster Artikel«Ein Fall für Conti» geht am 1. Dezember weiter
Es gibt 2 Kommentare zum Artikel
silvio.martin
10.11.2025 14:59 Uhr 1
Huhu, ich mal wieder. Schon vermisst?



Spass beiseite. Die Information, dass es sich bei der nächsten Sendung um die letzte handelt ist FALSCH, denn es sind meines Wissens und meiner TV Zeitschrift nach, ja, ich nutze sowas tatsächlich noch, 6 Folgen, wie bisher in jeder Staffel. Ergo ist die kommende die vorletzte.
Sentinel2003
11.11.2025 08:05 Uhr 2
Ich habe nur durch Zufall in die Verlängerung rein gesehen....eigentlich konnte ich mit Olli Schulz noch nie was anfangen....und, mit Frau Herfurth auch nicht. Aber, beide haben mir in der Sendung echt gut gefallen!

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

Quotennews Holt Lege mit Schnitzel wieder saftigere Quoten? Quotennews «Bauer sucht Frau» holt Führung in beiden Altersgruppen Quotennews Mischke-Reportage mit riesigen Problemen Quotennews «Sturm kommt auf» läuft mäßig im Zweiten Quotennews «Hensslers Dreamteam» dreht auf - findet aber noch nicht die Zielgruppe Quotennews Bringt das «Berlin Game» RTL neue «NFL»-Bestwerte? Quotennews Ludwigshafen-«Tatort» mit psychologischem Ansatz

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung