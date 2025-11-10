Quotennews

«WSMDS?» wechselt die Moderation

Felix Maier von 2 Kommentare 10. November 2025, 08:31 Uhr

In der vierten und vorletzten Show der aktuellen Staffel «Wer stiehlt mir die Show?» verliert Joko Winterscheidt seine Moderation an Olli Schulz.

Die zehnte Staffel von «Wer stiehlt mir die Show?» hat mit der gestrigen Ausgabe die dritte Moderation von Joko Winterscheidt hinter sich. Den "Stamm-Moderator" und Schöpfer der Show wollten 1,01 Millionen Zuschauer mit Ihrer Aufmerksamkeit beglücken, die Quote der vierten Ausgabe der aktuellen Runde lag bei 4,9 Prozent am gesamten TV-Markt. Nachdem Olli Dittrich in der Vorwoche 1,12 Millionen Zuschauer und 5,4 Prozent ergattern konnte, ging das Interesse sichtlich zurück.



In der Zielgruppe verändert die unterschiedliche Moderation gleichermaßen das Bild, von zuletzt 0,71 Millionen Umworbenen und 16,8 Prozent Marktanteil ging es runter auf 0,61 Millionen und 14,9 Prozent - damit ergibt sich ein neuer Tiefstwert der Staffel. Gewinner der Show ist schlussendlich Olli Schulz - damit gebührt die Moderation der finalen Show der zehnten Staffel dem Musiker. Im Anschluss an die Primetime, die im Übrigen die besten privaten Werte des gestrigen Tages widerspiegeln, setzt «Experte für alles» - da ist es bereits 23:35 Uhr.



Die Wiederholung sichert noch 0,25 Millionen Zuschauer ab drei Jahren bei der roten Sieben, damit sinkt der Marktanteil substanziell auf noch 3,2 Prozentpunkte. Bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern können noch 0,17 Millionen Fernsehende definiert werden. Mit dieser werberelevanten Reichweite kann sich der Unterföhring-Sender über Mitternacht hinaus eine Quote von noch 10,6 Prozent ermöglichen.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

