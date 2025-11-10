Quotennews

«Hensslers Dreamteam» dreht auf - findet aber noch nicht die Zielgruppe

Felix Maier von 10. November 2025, 08:46 Uhr

Wie bereits in den beiden Vorwochen lief es für «Hensslers Dreamteam» am Primetime-Abend nicht schlecht - diesmal sogar besser als am Vorabend. Teilweise.

Bleiben wir positiv: «Die Beet-Brüder» starke 1,49 Millionen Zuschauer zur roten Kugel, da konnte Steffen Henssler mit seiner neuen Show «Hensslers Dreamtem» mit 0,96 Millionen Zuschauern nicht mithalten. Noch deutlicher war der Rückstand in der Zielgruppe - hier kam der Koch auf 0,18 Millionen Umworbene und der Vorabend auf 0,38 Millionen. Gestern wechselte das Vorprogramm von DIY-Garten auf ein motorisiertes Vorprogramm - VOX startete «Die Autodoktoren auf Mallorca». Das Konzept ist simpel - die bekannten Figuren Holger Parsch und Hans-Jürgen Faul machen eine Sommerreise und die Kamera ist mit dabei. Das kommt gut an, die erste Folge des neuen Formats sichert sich direkt zum Start 0,99 Millionen Zuschauer und damit einen Marktanteil von 4,9 Prozent.



Die klassische Zielgruppe kann sich hierbei auf 0,24 Millionen Umworbene verlassen, so sind ebenfalls recht schöne 6,6 Prozent möglich. Da nun die neuen Folgen von «Die Beet-Brüder» abgesendet sind, kommt der VOX-Vorabend aus einem Guss. Im Vorfeld der neuen Show holt «auto mobil - Das VOX Automagazin» 0,96 Millionen Zuschauer und damit 0,23 Millionen Umworbene ab, die Quoten lagen hier bei 6,3 und 8,2 Prozent. Mit «Die Tuning Profis» ab 16 Uhr reiht sich das dritte Auto-Format ein, hier haben 0,45 und 0,15 Millionen Zuschauer jedoch noch Nachbesserungsbedarf. Der Anteil am Gesamtmarkt ist so bei 3,4 Prozent und am Zielgruppen-Markt bei 6,5 Prozent.



Und «Hensslers Dreamteam»? Das kann ohne die «Beet-Brüder»-Konkurrenz so richtig aufdrehen. Mit 1,08 Millionen Zuschauern ab drei Jahren sichert sich das Koch-Format einen neuen Show-Bestwert, besser als mit 5,2 Prozent Marktanteil lief es noch nie. Auch in der Zielgruppe legt das Format mit 0,20 Millionen Umworbenen leicht zu, hier steigt der Anteil am entsprechenden Markt von zuletzt 4,2 auf 4,9 Prozent. Trotz Plus bleibt die Zielgruppe die Baustelle von Steffen Henssler - hier verliert die Primetime weiterhin gegen das Vorprogramm.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

