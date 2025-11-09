Pusht Gottschalk den «Quiz-Champion»?

Quotennews

Der ehemalige «Wetten, dass?»-Moderator saß gestern im Panel der Kerner-Show.

Gestern hielt Johannes B. Kerners ZDF-Sendungein wirkliches Star-Aufgebot bereit. Denn um zusätzliche Aufmerksamkeit zu generieren, verpflichtete man Showmaster Thomas Gottschalk als Experten für die Rubrik Film und Fernsehen. Neben ihm auch zu sehen: Jürgen von der Lippe (Literatur und Sprache), Wigald Boning (Erdkunde) sowie Katrin Müller-Hohenstein (Sport). Konnten diese Konstellationen für ein gesteigertes Interesse sorgen?Zugeschaltet haben gestern insgesamt 3,33 Millionen Menschen, die der Riverside-Produktion einen Marktanteil von guten 15,6 Prozent bescherten. Im Vergleich zur Resonanz der letzten Spenden-Ausgabe, als mit Günther Jauch 3,08 Millionen Menschen und 16,3 Prozent ermittelt wurden, bedeutet dies eine kleine Steigerung der Reichweite, aber dafür ein Nachlassen des Anteils, weil im tiefen Herbst mehr Leute vor den Geräten sitzen. Auch in der jüngeren Zuschauergruppe schnitt die Kerner-Show wieder klar respektabel ab, hier standen schöne 10,7 Prozent durch 0,40 Millionen zu Papier die im Vergleich zur vorigen Ausgabe ein bisschen erhöht sind, der große Boost ließ sich durch Gottschalk jedoch nicht erkennen.Mit demwaren für die Mainzer anschließend noch passable 13,6 Prozent (2,33 Millionen) gesamt wie sehr gute 12,0 Prozent (0,35 Millionen) der Jungen möglich.hielt ab 23.02 Uhr noch 1,68 Millionen gesamt wie 0,23 Millionen Jüngere vom Schlafen ab  sie ließen sich durch solide 14,0 beziehungsweise klar gute 10,2 Prozent Marktanteil widerspiegeln.