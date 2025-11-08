«Bel-Air»: Neuer Teasert für den Abschied

In der finalen Staffel steht Will (Banks) vor seinem Abschlussjahr an der Highschool zwischen jugendlicher Freiheit und den Erwartungen, die ihn dorthin gebracht haben. Carlton kämpft mit den Folgen seiner Entscheidungen, während Phil und Geoffrey in einen Loyalitätskonflikt geraten, der die Familie Banks auf die Probe stellt. Auch Vivian ringt mit ihrer Rolle als Mutter und Künstlerin, Ashley rebelliert in ihrem ersten Highschooljahr, und Hilary sucht nach einem neuen Selbstverständnis.
Das Serienfinale stammt erneut von Showrunnerin Carla Banks Waddles und Morgan Cooper, dessen viraler Fan-Trailer einst die Grundlage für das Reboot legte. Neben Banks gehören Adrian Holmes, Cassandra Freeman, Olly Sholotan, Coco Jones, Akira Akbar und Jimmy Akingbola zum Cast. Produziert wird «Bel-Air» von Universal Television und Westbrook Studios, der Firma von Will Smith und Jada Pinkett Smith.
