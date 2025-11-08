«Bel-Air»: Neuer Teasert für den Abschied

US-Fernsehen

Die vierte Runde wird am 24. November starten.

Peacock hat den offiziellen Trailer zur vierten und letzten Staffel von «Bel-Air» veröffentlicht. Das Serienfinale des erfolgreichen Reboots startet am 24. November 2025 mit drei Folgen, bevor wöchentlich neue Episoden erscheinen. Damit findet die moderne, dramatische Neuinterpretation des 90er-Klassikers «The Fresh Prince of Bel-Air» mit Jabari Banks in der Hauptrolle ihren Abschluss am 29. Dezember 2025.In der finalen Staffel steht Will (Banks) vor seinem Abschlussjahr an der Highschool  zwischen jugendlicher Freiheit und den Erwartungen, die ihn dorthin gebracht haben. Carlton kämpft mit den Folgen seiner Entscheidungen, während Phil und Geoffrey in einen Loyalitätskonflikt geraten, der die Familie Banks auf die Probe stellt. Auch Vivian ringt mit ihrer Rolle als Mutter und Künstlerin, Ashley rebelliert in ihrem ersten Highschooljahr, und Hilary sucht nach einem neuen Selbstverständnis.Das Serienfinale stammt erneut von Showrunnerin Carla Banks Waddles und Morgan Cooper, dessen viraler Fan-Trailer einst die Grundlage für das Reboot legte. Neben Banks gehören Adrian Holmes, Cassandra Freeman, Olly Sholotan, Coco Jones, Akira Akbar und Jimmy Akingbola zum Cast. Produziert wird «Bel-Air» von Universal Television und Westbrook Studios, der Firma von Will Smith und Jada Pinkett Smith.