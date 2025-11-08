ABC präsentiert umfangreiches Weihnachtsprogramm

US-Fernsehen

Die Disney-Fernsehstation hat Klassiker, Specials und Sport-Highlights wie Basketball im Programm.

Der US-Sender ABC hat sein festliches Holiday Line-up 2025 enthüllt  ein Programm voller Klassiker, Premieren und Feiertagsspecials, das von Thanksgiving bis Neujahr läuft. Neben beliebten Formaten wie «CMA Country Christmas», «The Great Christmas Light Fight», «What Would You Do?: Holiday Edition» oder «Celebrity Family Feud» erwarten die Zuschauer neue Specials wie «Dancing with the Holidays»,und die Fernsehpremiere des animierten Disney-WeihnachtsfilmsABC setzt in diesem Jahr besonders auf Familienunterhaltung. Neben Spielfilmklassikern wie «Mary Poppins», «The Sound of Music», «Home Alone» und «The Santa Clause» wird die Disney-Parade zum 40. Jubiläum am 25. Dezember wieder live aus Orlando, Anaheim und Hawaii übertragen. Musikliebhaber dürfen sich auf «iHeartRadio Jingle Ball 2025», «CMA Country Christmas» und das traditionelle «Dick Clarks New Years Rockin Eve with Ryan Seacrest» freuen, das erneut den Jahreswechsel live vom Times Square in New York begleitet.Auch Sportfans kommen nicht zu kurz: ABC überträgt am 1. Weihnachtstag alle fünf NBA-Spiele  darunter Begegnungen der Lakers gegen die Rockets und der Warriors gegen die Mavericks. Damit unterstreicht der Sender seinen Anspruch, das amerikanische Feiertagsfernsehen mit einer Mischung aus Nostalgie, Event-TV und Live-Sport zu dominieren. Den Abschluss des festlichen Programms bildet am 1. Januar die Ausstrahlung der, bei der unter anderem Cyndi Lauper, Outkast und The White Stripes geehrt werden.