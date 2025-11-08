TV-News

RTL Crime serviert vor Weihnachten ein tödliches Dinner Killer

von

Zwischen Gänsebraten und Giftpilzen: True-Crime-Doppel am 19. Dezember sorgt für makabren Festtagskontrast.

Eine Woche vor Weihnachten nimmt RTL Crime das Thema Familienessen auf ganz eigene Weise aufs Korn. Am 19. Dezember 2025 um 20:15 Uhr feiert die australische Doku «Murder by Mushrooms  Tödliches Familienessen» Deutschlandpremiere. Darin lädt Erin Patterson vier Gäste zu einem gemütlichen Dinner in der Kleinstadt Leongatha ein  mit verheerenden Folgen: Drei der Anwesenden sterben, der vierte ringt ums Überleben.

Schnell stellt sich heraus, dass das servierte Beef Wellington mit giftigen Pilzen zubereitet wurde. Doch war es ein tragischer Küchenfehler oder ein perfider Mordplan? Monate später klickten die Handschellen. Die 52-minütige Produktion rekonstruiert den Fall, der in Australien landesweit Entsetzen auslöste.

Als makaberer Nachschlag folgt um 21:10 Uhr die britische Doku «Pembrokeshire Murders  Der Serienkiller aus der Gameshow», die auf den berüchtigten walisischen Serienmörder John Cooper blickt. Cooper beging in den 1980er- und 1990er-Jahren mehrere Morde und trat während seiner Verbrechen sogar in einer TV-Gameshow auf  eine Spur, die ihm Jahre später zum Verhängnis wurde. Die Dokumentation zeigt, wie moderne Forensik und akribische Ermittlungsarbeit den Täter schließlich überführten.

