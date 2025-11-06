DFB-Pokal-Achtelfinale: ARD und ZDF zeigen Topspiele

Die Fußballfans dürfen sich Anfang Dezember auf gleich mehrere Highlights im Free-TV freuen. Das Erste und das ZDF übertragen an zwei Abenden live aus dem DFB-Pokal-Achtelfinale und zeigen zudem das UEFA Nations-League-Finale der Frauen zwischen Spanien und Deutschland. Den Auftakt macht am Dienstag, 2. Dezember 2025, das Rückspiel des Frauen-Endspiels aus Madrid (Anstoß 18:30 Uhr, live im Ersten und in der ARD Mediathek). Durch die Sendung führt Claus Lufen, als Expertin ist Almuth Schult im Einsatz, Bernd Schmelzer kommentiert.
Direkt im Anschluss steht das Pokal-Topspiel Borussia Dortmund Bayer 04 Leverkusen auf dem Programm (Anstoß 21:00 Uhr). Das Duell der Bundesliga-Spitzenklubs wird von Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger moderiert, Tom Bartels kommentiert. Zusätzlich zeigt Das Erste Zusammenfassungen von Hertha BSC 1. FC Kaiserslautern, Borussia Mönchengladbach FC St. Pauli und RB Leipzig 1. FC Magdeburg. Abgerundet wird der Sportabend mit der neuen Doku-Reihe «Being Katarina Witt», deren erste Folge ab 23:45 Uhr im Ersten läuft die komplette fünfteilige Serie ist bereits ab 27. November in der ARD Mediathek verfügbar.
Am Mittwoch, 3. Dezember, folgt das nächste Achtelfinale: VfL Bochum gegen VfB Stuttgart (Anstoß 18:00 Uhr, live im Ersten). Moderiert wird die Sendung von Alex Schlüter, an seiner Seite erneut Bastian Schweinsteiger, die Kommentatorin ist Christina Graf. Anschließend übernimmt das ZDF mit der Partie 1. FC Union Berlin FC Bayern München (Anstoß 20:15 Uhr, live im sportstudio live). Zusammenfassungen weiterer Begegnungen runden den Fußballabend ab. Die restlichen Pokalspiele laufen exklusiv bei Sky, darunter die Duelle SC Freiburg SV Darmstadt 98, Borussia Mönchengladbach FC St. Pauli, RB Leipzig 1. FC Magdeburg und Hamburger SV Holstein Kiel.
