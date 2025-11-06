TV-News

DFB-Pokal-Achtelfinale: ARD und ZDF zeigen Topspiele

von

Hochkarätige Fußballtage Anfang Dezember: Dortmund gegen Leverkusen, Bochum gegen Stuttgart und das Frauen-Finale Spanien  Deutschland im Free-TV.

Die Fußballfans dürfen sich Anfang Dezember auf gleich mehrere Highlights im Free-TV freuen. Das Erste und das ZDF übertragen an zwei Abenden live aus dem DFB-Pokal-Achtelfinale und zeigen zudem das UEFA Nations-League-Finale der Frauen zwischen Spanien und Deutschland. Den Auftakt macht am Dienstag, 2. Dezember 2025, das Rückspiel des Frauen-Endspiels aus Madrid (Anstoß 18:30 Uhr, live im Ersten und in der ARD Mediathek). Durch die Sendung führt Claus Lufen, als Expertin ist Almuth Schult im Einsatz, Bernd Schmelzer kommentiert.

Direkt im Anschluss steht das Pokal-Topspiel Borussia Dortmund  Bayer 04 Leverkusen auf dem Programm (Anstoß 21:00 Uhr). Das Duell der Bundesliga-Spitzenklubs wird von Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger moderiert, Tom Bartels kommentiert. Zusätzlich zeigt Das Erste Zusammenfassungen von Hertha BSC  1. FC Kaiserslautern, Borussia Mönchengladbach  FC St. Pauli und RB Leipzig  1. FC Magdeburg. Abgerundet wird der Sportabend mit der neuen Doku-Reihe «Being Katarina Witt», deren erste Folge ab 23:45 Uhr im Ersten läuft  die komplette fünfteilige Serie ist bereits ab 27. November in der ARD Mediathek verfügbar.

Am Mittwoch, 3. Dezember, folgt das nächste Achtelfinale: VfL Bochum gegen VfB Stuttgart (Anstoß 18:00 Uhr, live im Ersten). Moderiert wird die Sendung von Alex Schlüter, an seiner Seite erneut Bastian Schweinsteiger, die Kommentatorin ist Christina Graf. Anschließend übernimmt das ZDF mit der Partie 1. FC Union Berlin  FC Bayern München (Anstoß 20:15 Uhr, live im sportstudio live). Zusammenfassungen weiterer Begegnungen runden den Fußballabend ab. Die restlichen Pokalspiele laufen exklusiv bei Sky, darunter die Duelle SC Freiburg  SV Darmstadt 98, Borussia Mönchengladbach  FC St. Pauli, RB Leipzig  1. FC Magdeburg und Hamburger SV  Holstein Kiel.

Kurz-URL: qmde.de/166102
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger ArtikelRTL legt Jahresrückblick auf den Donnerstag nächster ArtikelBBC zeigt James Blakes neue Doku «Men of the Manosphere»
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

TV-News RTL legt Jahresrückblick auf den Donnerstag TV-News VOX lässt wieder Weihnachts-Löwen aus dem Käfig TV-News Zeitpunkt für «Oderbruch 2» anberaumt TV-News Mamma Mia: Geissens suchen neue Seborga-Prinzessin TV-News Zwei weitere Fälle von «Ein starkes Team» in Produktion TV-News ARD widmet sich Kriminalfall Felix TV-News ARD Mediathek mit Liebes- und Lebensgeschichten

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung