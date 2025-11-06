TV-News

Mamma Mia: Geissens suchen neue Seborga-Prinzessin

Etwas verschroben klingt die Mischung aus «Germanys Next Topmodel» und «Mission Hollywood» - doch vielleicht trifft sie ja den Nerv der Fans...

Programm-Nachschub für RTLZWEI: In der neuen Castingshow «Die Geissens: Traumjob Prinzessin» begleiten Carmen und Robert Geiss Fürstin Nina von Seborga bei der Suche nach einer würdigen Vertretung für das selbsternannte Fürstentum. Gemeinsam mit Benimmtrainer Sascha Lilic suchen sie die Frau, die für ein Jahr Prinzessin von Seborga wird - und 50.000 Euro mit nach Hause nimmt. Welche Dame kann beim Casting, Benimm-Bootcamp und dem royalen Umstyling überzeugen und darf am "Bal de Noël" in Monte-Carlo teilnehmen? Beobachtet werden kann das Szenario ab dem 27. November um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Im Schloss Balthasar im Europa-Park in Rust startet alles. Tausende Frauen haben sich beworben, 25 dürfen ihr Können und ihre Haltung vor der prominenten Jury beweisen. Bewertet werden Stil, Etikette und Auftreten. Doch statt Anmut und Eleganz gibts beim Casting mitunter auch schrille Auftritte und schräge Ideen. Zwischen Bauchtanz, Bier und Ballermann-Songs merken Carmen und Robert Geiss, dass royale Zurückhaltung keine Selbstverständlichkeit ist. Im Anschluss an das Casting werden die Kandidatinnen von Fürstin Nina, Carmen und Robert Geiss sowie Sascha Lilic im Europa-Park auf die Probe gestellt. Vom Benimm-Bootcamp über Tischmanieren bis hin zu einem royalen Umstyling. Das große Finale führt die verbliebenen Kandidatinnen schließlich nach Seborga in Italien.

Carmen Geiss selbst sagt über ihre neue Aufgabe: "Wir haben Nina über einen gemeinsamen Bekannten in Monte-Carlo kennengelernt. Wir sind begeistert von ihrem Einsatz für die Unabhängigkeit von Seborga und helfen ihr deshalb jetzt dabei eine Prinzessin für das selbsternannte Fürstentum zu finden."


