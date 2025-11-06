Zwei weitere Fälle von «Ein starkes Team» in Produktion

TV-News

Nach Folge 100 geht es weiter mit Dreharbeiten zu neuen Fällen, die das Duo Stappenbeck/Martens wird lösen müssen.

Gerade erst feierte der ZDF-Krimi-Dauerbrennerdas Jubiläum zur 100. Folge. Nun finden in Berlin und Umgebung schon wieder die Dreharbeiten zu einem weiteren Fall statt, den das Duo Stappenbeck/Martens wird lösen müssen. Drehen wird sich das Geschehen dem Untertitel zufolge um eine Handlung aus "Notwehr". Das Drehbuch schrieb Timo Berndt, Regie führt Sven Fehrensen. Noch bis Ende November 2025 dauert die Entstehung an. Produzent ist Simon Müller-Elmau, ausführende Produzentin Vanessa Richter.Das ist die Story: Als Kommissarin Linett Wachow (Stefanie Stappenbeck) die Umgebung eines Tatorts untersucht, an dem die Leiche einer Joggerin gefunden wurde, entdeckt sie eine dunkle Gestalt in den Büschen. Linett glaubt, eine Waffe zu sehen und gibt selbst einen Schuss ab. Der Unbekannte liegt tot am Boden, doch von einer Waffe fehlt jede Spur. Hat Linett einen schrecklichen Fehler begangen? Interne Ermittlungen werden ins Rollen gebracht, doch Linetts engste Kollegen, die Kommissare Otto Garber (Florian Martens) und Nils Makowski (Lucas Reiber), sind von ihrer Unschuld überzeugt...Anschließend beginnen die Dreharbeiten für die Folge mit dem Arbeitstitel «Ein starkes Team  Kopfgeld». Anwalt Roloff wird ermordet aufgefunden. Seine Putzkraft, Katrin Siepmann (Franziska Wulf), wird ungewollt zur einzigen Zeugin. Das starke Team wird zum Tatort gerufen  dort treffen Otto und Linett auf Oberstaatsanwältin Geiges, die den Fall für eindeutig hält: Der Mörder ist Boris Langenscheid (Timo Jacobs), ein Krimineller, den sie schon lange wegen Geldwäsche überführen will  bisher ohne Erfolg...