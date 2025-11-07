Sky zeigt ersten Teaser zu «Gomorrah  The Origins»

International

Das Prequel zur gefeierten Mafia-Serie erzählt die Anfänge von Pietro Savastano in den 1970er-Jahren.

Mit «Gomorrah  The Origins» kehrt Sky in das düstere Universum seiner international erfolgreichen Mafia-Saga zurück. Das sechsteilige Prequel spielt im Neapel des Jahres 1977 und erzählt die Geschichte des jungen Pietro Savastano  lange bevor er zum gefürchteten Camorra-Boss wird. Der erste offizielle Teaser, den Sky nun veröffentlicht hat, zeigt eine Stadt im Umbruch: arm, rau, vom Zigarettenschmuggel geprägt und kurz davor, vom Heroinhandel überrollt zu werden. Die Serie soll Anfang 2026 bei Sky und dem Streamingdienst NOW starten.Die Produktion von Sky Studios und Cattleya (Teil von ITV Studios) erweitert die Welt des Mafia-Epos, das auf Roberto Savianos Bestseller Gomorra basiert. Regie führt Marco DAmore, der bereits in der Hauptserie die Rolle des Ciro Di Marzio spielte und hier die ersten vier Episoden inszeniert sowie am Drehbuch mitwirkte. Die letzten beiden Folgen stammen von Francesco Ghiaccio. Die kreative Leitung teilen sich Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli und Saviano selbst, die auch für Buch und Serienbibel verantwortlich zeichnen.In den Hauptrollen sind Luca Lubrano als junger Pietro Savastano und Francesco Pellegrino («La Santa Piccola») als Angelo A Sirena zu sehen. Flavio Furno, Tullia Venezia und Fabiola Balestriere verkörpern zentrale Figuren aus Pietros Umfeld, darunter eine junge Imma und Annalisa Magliocca, die spätere Scianel. «Gomorrah  The Origins» soll die Entstehung der Machtstrukturen beleuchten, die die Camorra bis heute prägen  und gleichzeitig eine Coming-of-Age-Geschichte erzählen, in der Gewalt, Loyalität und Liebe untrennbar miteinander verwoben sind.