BBC zeigt James Blakes neue Doku «Men of the Manosphere»

Der Moderator taucht in die Online-Welt ein, die junge Männer prägt  zwischen Selbstoptimierung, Red-Pill-Ideologie und digitaler Verführung.

Nach seinen erfolgreichen Recherchen «Hunting The Catfish Crime Gang» und «Hunting the Online Sex Predators» meldet sich James Blake mit einem neuen Dokumentarfilm zurück. Inuntersucht er die wachsende Online-Kultur, in der sich junge Männer über Männlichkeit, Erfolg und Beziehungen austauschen  oder manipulieren lassen. Die BBC Northern Ireland und BBC Three produzieren den 60-minütigen Film, der am 12. November 2025 in BBC One Northern Ireland und in der BBC iPlayer, am 17. November bei BBC Three und am 19. November bei BBC One ausgestrahlt wird.Blake begleitet drei junge Männer aus Großbritannien, die auf sehr unterschiedliche Weise in die sogenannte Manosphere geraten sind  ein loses Netzwerk aus Foren, Podcasts und Social-Media-Kanälen, das Inhalte speziell für Männer und Jungen produziert. Sam (16) sucht dort Motivation und geschäftlichen Erfolg, Shayne, ein Universitätsabsolvent, verarbeitet seinen Liebeskummer mit den Lehren der Red Pill-Community, während Jack, ein Bauarbeiter aus Nordirland, in der digitalen Welt nach Disziplin, Status und Richtung sucht. Der Film beleuchtet, wie Online-Influencer mit Selbstoptimierungsversprechen, fragwürdigen Ratschlägen und Ideologien das Denken junger Männer formen.Es war faszinierend, mehr über diese komplexe Seite des Internets zu erfahren und Menschen zu begegnen, die davon beeinflusst wurden, sagt James Blake. Ich hoffe, die Doku hilft dem Publikum, die Dynamik der Manosphere und ihre Wirkung auf junge Männer besser zu verstehen. Produziert wurde der Film von Strident (Produzent und Regie: Pete Grant) mit Unterstützung von Northern Ireland Screen. Die BBC-Redaktion verantworten Mary McKeagney und Denise Mather, Executive Producerin ist Kelda Crawford-McCann. Die Doku verspricht einen eindringlichen Blick auf eine digitale Subkultur, die zwischen Empowerment und Radikalisierung schwankt.