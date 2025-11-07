Quotennews

Stuttgart-Sieg führt RTL zu soliden Quoten

Mario Thunert von 07. November 2025, 08:36 Uhr

Für die Schwaben galt es, gegen die Niederländer aus Rotterdam zu bestehen.

Gestern lief bei «Europa League». In jener hatte der VfB Stuttgart gegen Feyenoord Rotterdam anzutreten. Letztlich konnten die Schwaben die Gäste zu Hause im eigenen Stadion mit 2:0 schlagen. Doch wie schlug sich das Ganze am TV-Markt?



Mitfiebern wollten ab 21.00 Uhr im Schnitt 0,65 Millionen 14-49-Jährige - ein klar solider Marktanteil von 14,9 Prozent resultierte daraus für Halbzeit eins, der RTL deutlich die Zielgruppen-Führung brachten. Beim Gesamtpublikum kamen auch gute 10,7 Prozent bei 2,47 Millionen zusammen. 14-49-Jährige waren schließlich zu konstanten 0,61 Millionen in Hälfte zwei dabei, die dem Ausgang zur späteren Zeit tolle 19,0 Prozent einbrachten. Insgesamt kraxelte die Partie im Verlauf auch weiter auf klasse 17,1 Prozent durch 2,95 Millionen.



Dass das Interesse wohl wirklich am Schluss seinen Höhepunkt erreichte, darauf deutet der Beginn der Nachberichterstattung hin, zu dem dann sogar 21,9 Prozent festgehalten werden konnten. Nach 23.00 Uhr ließen die auslaufenden Rahmenberichte dann aber doch ein ganzes Stück nach auf trotzdem noch vernünftige 13,0 Prozent in der Zielgruppe bei 0,25 Millionen. Insgesamt wurde es mit passablen 9,8 Prozent durch 1,07 Millionen am Ende dann einstellig. Gestern lief bei RTL wie so oft in dieser Zeit wieder ein Fußball-Spiel. Dabei handelte es sich dieses Mal aber nicht um die zweite Liga der Männer, sondern um die. In jener hatte der VfB Stuttgart gegen Feyenoord Rotterdam anzutreten. Letztlich konnten die Schwaben die Gäste zu Hause im eigenen Stadion mit 2:0 schlagen. Doch wie schlug sich das Ganze am TV-Markt?Mitfiebern wollten ab 21.00 Uhr im Schnitt 0,65 Millionen 14-49-Jährige - ein klar solider Marktanteil von 14,9 Prozent resultierte daraus für Halbzeit eins, der RTL deutlich die Zielgruppen-Führung brachten. Beim Gesamtpublikum kamen auch gute 10,7 Prozent bei 2,47 Millionen zusammen. 14-49-Jährige waren schließlich zu konstanten 0,61 Millionen in Hälfte zwei dabei, die dem Ausgang zur späteren Zeit tolle 19,0 Prozent einbrachten. Insgesamt kraxelte die Partie im Verlauf auch weiter auf klasse 17,1 Prozent durch 2,95 Millionen.Dass das Interesse wohl wirklich am Schluss seinen Höhepunkt erreichte, darauf deutet der Beginn der Nachberichterstattung hin, zu dem dann sogar 21,9 Prozent festgehalten werden konnten. Nach 23.00 Uhr ließen die auslaufenden Rahmenberichte dann aber doch ein ganzes Stück nach auf trotzdem noch vernünftige 13,0 Prozent in der Zielgruppe bei 0,25 Millionen. Insgesamt wurde es mit passablen 9,8 Prozent durch 1,07 Millionen am Ende dann einstellig.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

vorheriger Artikel

nächster Artikel