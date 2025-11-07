Hulu verlängert Justizdrama «Reasonable Doubt»

US-Fernsehen

Onyx-Collective-Serie mit Emayatzy Corinealdi geht 2026 weiter. Kerry Washington bleibt als Produzentin an Bord.

Das Anwaltsdramaerhält eine vierte Staffel bei Hulu, wie Variety exklusiv berichtet. Die Serie aus dem Onyx Collective, die von Raamla Mohamed geschaffen und von Kerry Washington und Pilar Savone über deren Produktionsfirma Simpson Street produziert wird, hat sich zu einem der zentralen Originalformate des jungen Disney-Labels entwickelt. Die dritte Staffel läuft derzeit bei Hulu, das Staffelfinale wird am 13. November 2025 ausgestrahlt.In der aktuellen Staffel steht Anwältin Jax Stewart (gespielt von Emayatzy Corinealdi) erneut vor einer schwierigen moralischen Gratwanderung: Sie verteidigt den ehemaligen Kinderstar Ozzie Edwards (Kyle Bary), der des Mordes beschuldigt wird. Während sich der spektakuläre Prozess zu einem Medienspektakel entwickelt, muss Jax nicht nur vor Gericht, sondern auch im eigenen Büro um Respekt und Anerkennung kämpfen  insbesondere gegen ihren ehrgeizigen Kollegen Bill Sterling (Joseph Sikora). Unterstützt wird Corinealdi von McKinley Freeman, Tim Jo und Angela Grovey.Neben Mohamed und Washington gehören auch Larry Wilmore (Wilmore Films), Anton Cropper, Lena Cordina, Shawn Holley, Jon Leshay, Tamara Gregory, Erika Harrison und Zahir McGhee zum Produzententeam. «Reasonable Doubt» war 2022 das erste fiktionale Format des Onyx Collective, das sich auf Geschichten von BIPOC-Kreativen konzentriert.