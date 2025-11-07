Quotennews

«Die Abrechnung»: Ganz schlechte Zahlen für ProSieben

Mario Thunert von 07. November 2025, 08:28 Uhr

Der an «Prominent getrennt» erinnernde Neustart konnte zum Auftakt überhaupt nicht verfangen.



Bei «Die Abrechnung  Der Promi-Showdown» nun tatsächlich dem artverwandten «Prominent getrennt» von der RTL-Konkurrenz ähnelt, oder nicht. Auf dem Papier mutet das Konzept jedenfalls wie ein modifizierter Ableger an: Acht prominente Duos, die in der Vergangenheit heftig aneinandergeraten sind, müssen in einem abgelegenen Haus nicht nur unter einem Dach leben, sondern auch in Teams zusammenarbeiten. Dabei warten gemeinsame Challenges  und am Ende ein mögliches Preisgeld von bis zu 50.000 Euro.



Die Leute vor den TV-Geräten konnte die neue Reihe mit ihrer Premierenfolge zumindest linear nicht so recht überzeugen: Nur 0,21 Millionen zu ernüchternd niedrigen 5,6 Prozent der Werberelevanten wurden eingefahren - damit lag man enttäuschend unter dem Senderschnitt. Noch bescheidener fällt der Blick auf das ältere Publikum aus, wo nur 2,9 Prozent bei 0,60 Millionen zusammenkamen. Alles in Allem wird sich die neue Sendung in den nächsten Wochen aber vor allem auch an den Programm-Marken im Streaming messen lassen müssen - ob bei «Promi-Büßen» mit katastrophalen 3,6 Zielgruppen-Prozent (0,05 Millionen) wie 3,7 Prozent gesamt (0,29 Millionen) erneut im tiefroten Bereich.



Kaum Luft zum Atmen hatte wieder «Die Cooking Academy» in ihren letzten Zügen am Vorabend. Für den vorletzten Tag weisen die Daten nun Resonanzen von anhaltend peinlichen 0,03 Millionen jungen Zuschauenden aus, die einen Anteil von absetzungsgerechten 1,2 Prozent an ihrem Markt mit sich führten 

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

