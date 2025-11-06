Wirtschaft

Warner Bros. ächzt weiter unter Schulden

Fabian Riedner von 06. November 2025, 13:49 Uhr

Im Vorjahresquartal hatte man mit den olympischen Spielen gute Karten. Jetzt räumte «Superman» ab, aber die Zinsen auf die Kredite machten einen positiven Cashshow kaputt.

Das Medienunternehmen Warner Bros. Discovery kann trotz «Superman»-Spielfilm (616,6 Millionen US-Dollar) in den Monaten Juli, August und September keinen positiven Haushalt vorweisen. So reduzierte das Unternehmen den Umsatz im dritten Quartal 2025 von 9,623 auf 9,045 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen stieg hingegen von 2,413 auf 2,470 Milliarden US-Dollar. Während im Vorjahr ein Nettoeinkommen von 135 Millionen US-Dollar verzeichnet wurde, stehen nun 148 Millionen Verlust in der Bilanz.



Der Umsatz der linearen Fernsehsender sank von 5,10 auf 3,883 Milliarden US-Dollar. Die Discovery-Tochter



Betrachtet man diese Zahlen genauer, so wächst das Studio-Geschäft um 24 Prozent auf 3,321 Milliarden US-Dollar, während der Streaming-Bereich mit 2,633 Milliarden nahezu unverändert bleibt. Die Studios erwirtschafteten vor Steuern 395 Millionen US-Dollar, der Streaming-Bereich wuchs von 289 auf 345 Millionen US-Dollar. Der überwiegende Teil des Gewinns stammt aus dem Distributionsbereich, nur 235 Millionen US-Dollar (Vorjahr: 205 Millionen) kommen von der Werbung. Die Zahl der Streamingkunden wuchs innerhalb von drei Monaten um 2,3 Millionen, der Umsatz pro Kunde sank im selben Zeitraum von 7,14 auf 6,64 US-Dollar. Warner Bros. Discovery wuchs vorwiegend im internationalen Bereich, wobei die internationalen Umsätze mit 3,70 Milliarden US-Dollar vergleichsweise niedrig sind.



