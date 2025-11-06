Liebe mit Risiko: Benni und Ella entkommen nur knapp der Katastrophe

Soap-Check

Benni erlebt in dieser Woche bei «Berlin  Tag & Nacht» ein emotionales Auf und Ab: Kaum gesteht er Ella endlich seine Gefühle, wird ihre junge Liebe auf eine harte Probe gestellt.

«Rote Rosen» (Mo  Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo  Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo  Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo - Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo - Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo - Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Die Spreewaldklinik» (Mo  Fr, 19.00 Uhr, Sat.1)

«Die Cooking Academy» (Mo  Fr, 18.00 Uhr, ProSieben)

«Berlin  Tag & Nacht» (Mo  Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Der Spuk auf dem Dornenhof hört nicht auf. Zudem leidet Carla unter Schlafstörungen und Hitzewallungen. Britta wird klar, was Carla wirklich hat: Sie kommt in die Wechseljahre. Als Julius Carla dann noch bittet, die Küchenchefin im "Carlas" zu vertreten, wird ihr alles zu viel ...Als Katja mitbekommt, dass Vincent und Leo nicht beim Pokalspiel waren, wundert sie sich. Während sie besorgt bei Vincent um Nachsicht bittet, sucht Leo Rat bei Werner und verspricht seiner Mutter anschließend, einen Schritt auf Vincent zuzugehen. Seine halbherzige Entschuldigung provoziert Vincent und es kommt zum Streit. Hilflos muss Katja mitansehen, wie die beiden Männer abermals aneinandergeraten.Uschi ist unsicher, ob sie sich bei Winklers Liebesgeständnis so geirrt haben kann. Hat er wirklich Gefühle für Sophia? Gregor findet vor Mike eine Ausrede, warum er den Tandem-Fallschirmsprung nicht machen kann.Baris will Cecilia vor ihrer Abreise zeigen, dass sie die Frau seines Lebens ist. Die ganze Schillerallee fiebert mit. Patrizia steht zu ihrem Versprechen Jori gegenüber und beichtet Stella ihre Lebenslüge. Ute ist froh, als Maja bereit ist, Ferhat in ihr Familienkostüm einzubeziehen. Doch sie merkt schnell, dass das dank Benedikt schwierig werden könnte.Maximilian geht es hart an, Gabriella und seine Familie für seine eigenen Ziele zu opfern - doch Kilian erhöht den Druck auf ihn. Richard vertraut nur Ben seine Angst an. Nele probiert mit Leylas Hilfe eine exklusive Dating-App aus - und hat durch Leylas Unterstützung scheinbar ein perfektes Match.Matilda spielt ihren Ausbruch vor Nihat runter. Sie will nicht, dass jemand merkt, wie es ihr wirklich geht. Doch die Nachwehen der Ereignisse lassen sie einfach nicht los. Philip ist fassungslos, als John Jessica vor die Tür setzen will. Und bestärkt Jessica weiterhin darin, vor Gericht nicht zu lügen. Unterdessen merkt John, dass er sich verrannt und völlig überreagiert hat.Aus Angst, ihr Baby allein großziehen zu müssen, will Yeliz ihren Freund Milan zurückgewinnen, indem sie eine Krankheit vortäuscht. Radu schöpft Verdacht und weiht Mark ein. Gemeinsam stellen sie Yeliz zur Rede. Als sein Abschied näher rückt, gibt sich Dr. Wemuth vor Gitta und Doreen gelassen. Fiona aber merkt, dass ihr Vater arg darunter leidet. Weil sie und Robert kaum Zeit füreinander haben, ändert Dr. Berg heimlich den Dienstplan - und löst damit Unmut in der Belegschaft aus.Rafael verbucht erste Erfolge bei Irinis "Sex Education Training", was jedoch überraschende Konsequenzen mit sich bringt. Alexander muss aufgrund eines verlockenden Angebots von Pierre Moradi heftige Überzeugungsarbeit leisten und greift in seiner Not letztendlich zu einem risikoreichen Bluff. Derweil findet Destiny bei genau dem Mann Trost, auf den ihre Mutter bereits ein Auge geworfen hat.Benni ist ziemlich in Ella verknallt, traut sich aber nicht, den ersten Schritt zu machen. Erst nachdem Tommy ihn ins Gewissen geredet hat, fasst er sich ein Herz und gesteht Ella seine Gefühle. Zu seiner großen Freude erwidert sie sie  für Benni ein unvergesslicher Glücksmoment. Doch nur wenig später geraten die beiden im ABC in große Gefahr. Als Benni klar wird, wie knapp sie einer Katastrophe entkommen sind, ist er erschüttert, aber auch unendlich dankbar. Er erkennt, wie wertvoll die Chance ist, die frische Liebe zu Ella überhaupt erleben zu dürfen.