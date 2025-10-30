«Seelenfänger» bekommt eine sechste Staffel

Die ARD Audiothek präsentiert im November gleich mehrere neue Podcast-Produktionen, die aktuelle Politik, Zeitgeschichte und Psychologie aufgreifen. Den Auftakt macht am 4. November die neue Staffel von «Die Entscheidung: Trump, meine Schwester und ich». Darin treffen die Geschwister Paul, ein Rancher aus Montana, und Joyce, eine Professorin aus Washington D.C., aufeinander zwei Menschen, wie sie unterschiedlicher kaum sein könnten. Er liebt Donald Trump, sie lehnt ihn entschieden ab. Ihr Streit steht sinnbildlich für die tiefen politischen Gräben in den USA ein Jahr nach der zweiten Amtszeit des republikanischen Präsidenten.
Ab 7. November folgt eine historische Produktion: «Alles Geschichte: Der Nürnberger Prozess Die Täter und ihr Psychologe» rekonstruiert den legendären Prozess von 1945, bei dem sich führende Vertreter des NS-Regimes vor Gericht verantworten mussten. Im Zentrum steht der US-Psychologe Gustave M. Gilbert, der die Angeklagten im Gefängnis begleitete und tief in ihre Denkweise eintauchte. Am 19. November erscheint zudem das begleitende Spin-off «Alles Geschichte: Seweryna und die unsichtbaren Nazis», das sich der Zeitzeugin Seweryna Szmaglewska widmet. Beide Podcasts flankieren das TV-Dokudrama «Nürnberg 45 Im Angesicht des Bösen» (9. November, Das Erste).
Zum Monatsende startet am 27. November die sechste Staffel von «Seelenfänger: Dark Dhamma». Die Journalistinnen Katja Paysen-Petersen und Christiane Hawranek begeben sich diesmal in die Welt der Schweige-Retreats, in denen Meditation zum seelischen Gleichgewicht führen soll jedoch nicht selten psychische Krisen auslöst. Der Podcast hinterfragt, wie gut Teilnehmer über Risiken informiert werden und wie die Zentren mit Menschen umgehen, die während der Kurse psychisch erkranken.
