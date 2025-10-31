Quotennews

«Promi-Büßen» startet extrem desaströs

von

Gleich die vier ersten Episoden wurden bis nach Mitternacht aneinandergereiht.

Trotz zuletzt eher dürftiger linearer Quoten präsentiert Olivia Jones ab sofort die Fortsetzung von «Das große Promi-Büßen» - die Resonanzen im Streaming scheinen noch vertretbar zu sein. Gestern am 30. Oktober lud ProSieben dann zum linearen Gucken der ersten vier Folgen ab 20:15 Uhr ein. Mit dabei dieses Mal unter anderen Serkan Yavuz, Emma Fernlund, Jörg Dahlmann und Edith Stehfest.

Die Leute vor den TV-Geräten konnte die neue Staffel mit ihren Premierenfolgen allerdings nicht so recht abholen: Nur 0,10 Millionen zu brutal niedrigen 3,3 Prozent der Werberelevanten wurden eingefahren - damit war man an allerletzter Stelle zu suchen. Noch bescheidener fällt der Blick auf das ältere Publikum aus, wo nur 2,9 Prozent bei 0,46 Millionen zusammenkamen. Alles in Allem wird sich die neue Runde in den nächsten Wochen aber dann vor allem an den Programm-Marken im Streaming messen lassen müssen.

Riesige Probleme machte natürlich wieder «Die Cooking Academy» am Vorabend des Kanals. Für gestern weisen die Daten des Neustarts nun Resonanzen von anhaltend peinlichen 0,06 Millionen jungen Zuschauenden aus, die einen Anteil von niederschmetternden 3,2 Prozent an ihrem Markt mit sich führten  damit war der Anteil zwar etwas erhöht (zum Teil wurden nur um die ein Prozent erhoben), vom Senderschnitt war man damit aber dennoch erschreckend weit entfernt. Die Älteren waren übrigens ebenfalls in ganz niedriger Anzahl vertreten: Sie schalteten wiederholt zu verschwindend geringen 0,8 Prozent (0,11 Millionen) ein.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.
