Quotennews

«Promi-Büßen» startet extrem desaströs

Mario Thunert von 31. Oktober 2025, 08:31 Uhr

Gleich die vier ersten Episoden wurden bis nach Mitternacht aneinandergereiht.

Trotz zuletzt eher dürftiger linearer Quoten präsentiert Olivia Jones ab sofort die Fortsetzung von «Das große Promi-Büßen» - die Resonanzen im Streaming scheinen noch vertretbar zu sein. Gestern am 30. Oktober lud



Die Leute vor den TV-Geräten konnte die neue Staffel mit ihren Premierenfolgen allerdings nicht so recht abholen: Nur 0,10 Millionen zu brutal niedrigen 3,3 Prozent der Werberelevanten wurden eingefahren - damit war man an allerletzter Stelle zu suchen. Noch bescheidener fällt der Blick auf das ältere Publikum aus, wo nur 2,9 Prozent bei 0,46 Millionen zusammenkamen. Alles in Allem wird sich die neue Runde in den nächsten Wochen aber dann vor allem an den Programm-Marken im Streaming messen lassen müssen.



