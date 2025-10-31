«Kurzstrecke mit Pierre M. Krause»: Neue Folgen

Der SWR setzt das Unterhaltungsformat «Kurzstrecke mit Pierre M. Krause» mit einer siebten Staffel fort. Seit 30. Oktober 2025 erscheinen neue Ausgaben im Zwei-Wochen-Rhythmus in der ARD Mediathek und auf dem YouTube-Kanal der Sendung. Zum Auftakt begleitet Pierre M. Krause Sebastian Pufpaff in dessen rheinische Heimat, insgesamt sind 24 Folgen geplant.
Die Staffel führt Krause erneut zu prominenten und öffentlich bekannten Gästen in ihren beruflichen und privaten Alltag. Angekündigt sind u. a. Bastian Pastewka, Laura Larsson, Micky Beisenherz, Riccardo Simonetti, Aminata Belli und Chris Tall. Das Konzept bleibt unverändert: spontane Begegnungen, kurze Wege, persönliche Einblicke. Die lineare Ausstrahlung im SWR Fernsehen startet am 9. Januar 2026, freitags um 23:30 Uhr.
Pierre M. Krause gehört seit Jahren zu den prägenden Gesichtern der SWR-Unterhaltung. Der Moderator, Autor und Filmemacher steht für einen charmant-ironischen Interviewstil, der Leichtigkeit mit Tiefgang verbindet. Mit Formaten wie «Die Pierre M. Krause Show», «Talk mit Tee» und «Kurzstrecke» hat er sich einen festen Platz in der deutschen Late-Night- und Personality-Landschaft erarbeitet.
