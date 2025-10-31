«King of the Hill» bekommt zwei weitere Staffeln

Die Animationsserie «King of the Hill» wird fortgesetzt: Wie Variety berichtet, hat Hulu gleich zwei weitere Staffeln bestellt. Damit wird das Revival der Serie bis zur 17. Staffel verlängert. Jede neue Staffel soll aus zehn Episoden bestehen. Nach dem erfolgreichen Start der 14. Staffel Anfang 2025 folgt Staffel 15 im kommenden Jahr, bevor 2027 und 2028 die Staffeln 16 und 17 erscheinen.
Das Comeback von Mike Judges Serie erwies sich als Volltreffer: Staffel 14 erreichte bei Rotten Tomatoes eine Kritikerwertung von 98 Prozent und landete in den Nielsen-Streaming-Charts direkt auf Platz zwei. Laut Disney wurde die Serie weltweit über eine Milliarde Stunden auf Hulu und Disney+ gestreamt. Neben Judge selbst kehrten auch viele Originalsprecher zurück, darunter Kathy Najimy, Pamela Adlon, Stephen Root, Lauren Tom und Toby Huss, der nach dem Tod von Johnny Hardwick dessen Figur Dale Gribble übernommen hat.
Inhaltlich knüpft die Neuauflage an die Kultserie an: Hank und Peggy Hill kehren nach Jahren in Saudi-Arabien zurück, wo Hank als Assistant Manager for Arabian Propane and Propane Accessories arbeitete. Nun müssen sie sich in Arlen, Texas, einer veränderten Welt stellen doch die alte Nachbarschaft ist geblieben. Serienschöpfer Mike Judge und Greg Daniels produzieren gemeinsam mit Showrunner Saladin Patterson, der das Erfolgsrezept der Serie so beschreibt: Hank steht für gesunden Menschenverstand egal ob links oder rechts der Mitte. Seine Haltung bleibt immer respektvoll und nachvollziehbar.
