FX verlängert Comedy-Serie «Adults»

Der US-Sender FX hat seine Coming-of-Age-Comedy «Adults» um eine zweite Staffel verlängert. Die Ensemble-Serie, die im Mai 2025 Premiere feierte, wird 2026 mit neuen Folgen zurückkehren. Im Mittelpunkt steht eine Gruppe junger Erwachsener in New York, die versucht, ihr Leben in den Griff zu bekommen mit allen chaotischen, humorvollen und manchmal unangenehmen Begleiterscheinungen.
Die Hauptrollen spielen Malik Elassal, Lucy Freyer, Jack Innanen, Amita Rao und Owen Thiele. Entwickelt wurde die Serie von Ben Kronengold und Rebecca Shaw, die zuvor als jüngste Autoren in der Geschichte von The Tonight Show Starring Jimmy Fallon tätig waren. Produziert wird «Adults» von FX Productions, zu den Executive Producers zählen neben den Schöpfern auch Nick Kroll, Sarah Naftalis, Jonathan Krisel und Rob Rosell.
FX-Managerin Kate Lambert lobte in einer Stellungnahme die Authentizität und den Witz der Serie: Ben und Rebecca haben mit großer Treffsicherheit das Lebensgefühl junger Erwachsener eingefangen. Das Ensemble bringt diese Geschichten auf eine Weise zum Leben, die bei unserem Publikum spürbar ankommt. Die zweite Staffel soll den absurd-liebenswerten Alltag der fünf Freunde fortsetzen inklusive gemeinsamer Mahlzeiten, Selbstzweifel und gelegentlich geteilten Zahnbürsten.
