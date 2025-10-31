FOX Nation bringt zweite Staffel von « The Saints»

US-Fernsehen

In den vier neuen Folgen werden Saint Patrick, Saint Peter, Thomas Becket und Carlos Acutis.

Der US-Streamingdienst FOX Nation setzt seine gefeierte Dokudrama-Reihe «Martin Scorsese Presents: The Saints» fort. Die zweite Staffel startet am 16. November 2025 und widmet sich erneut außergewöhnlichen Männern und Frauen, die durch ihren Glauben Geschichte schrieben. Oscar-Preisträger Martin Scorsese führt nicht nur als Host und Erzähler durch die Serie, sondern fungiert auch als Executive Producer. Zum Auftakt steht die Folge über Saint Patrick im Mittelpunkt, gefolgt von Episoden zu Saint Peter, Thomas Becket und Carlo Acutis, dem ersten Millennial-Heiligen.Die Serie wurde von Matti Leshem entwickelt und in enger Zusammenarbeit mit Scorsese für Lionsgate Alternative Television umgesetzt. Besonders bemerkenswert: Das Staffelfinale über Carlo Acutis, der 2025 heiliggesprochen wurde, stammt von Francesca Scorsese, der Tochter des Regisseurs. Damit feiert sie ihr Regiedebüt innerhalb der Reihe und zugleich ihre erste kreative Zusammenarbeit mit ihrem Vater.Wie bereits in Staffel eins, verbindet die Produktion filmische Nachstellungen mit historischer Genauigkeit und spiritueller Tiefe. Jede Episode beleuchtet das Leben einer Heiligenfigur, die sich kompromisslos ihrem Glauben verschrieben hat  von Patricks Mission in Irland über Petrus Reue und Erneuerung bis hin zu Acutis digitaler Glaubensarbeit. Die zweite Staffel erscheint in zwei Teilen: vier Episoden werden bis 7. Dezember 2025 wöchentlich veröffentlicht.