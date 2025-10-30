Netflix sichert sich Geiselthriller «Rabbit, Rabbit»

Netflix hat in einem hart umkämpften Bieterwettstreit den neuen Thriller «Rabbit, Rabbit» gewonnen und das Projekt direkt als Serie bestellt. Im Mittelpunkt steht Adam Driver, der nicht nur die Hauptrolle übernimmt, sondern auch als Executive Producer fungiert. Geschrieben wird die Serie von Peter Craig, bekannt für Blockbuster wie «The Batman» und «Top Gun: Maverick». Die Regie führt der mit einem Emmy ausgezeichnete Philip Barantini («Adolescence»), der ebenfalls als Produzent an Bord ist.
Die Handlung folgt einem entflohenen Sträfling, der an einer Tankstelle von der Polizei gestellt wird und in seiner Verzweiflung mehrere Menschen als Geiseln nimmt. Doch der zunächst einfache Einsatz eskaliert schnell zu einem psychologisch aufgeladenen Sozialexperiment, bei dem sich Täter und Opfer in einem emotionalen Machtspiel gegenüberstehen während ein erfahrener FBI-Verhandler versucht, mit taktischem Mitgefühl die Kontrolle zu behalten.
Produziert wird «Rabbit, Rabbit» vom unabhängigen Studio MRC, das auch hinter Serien wie «Ozark» und «The Great» steht. Neben Driver, Craig und Barantini gehören Samantha Beddoe und Bryan Unkeless («I, Tonya») zum Produzententeam. Ein Starttermin für die Serie wurde noch nicht genannt, doch das Paket gilt schon jetzt als eines der heißesten neuen Prestigeprojekte bei Netflix.
