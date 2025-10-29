Facebook & Co. machen 51 Milliarden US-Dollar

Wirtschaft

Aufgrund einer Rückstellung für Ertragssteuern muss der Konzern allerdings den Gewinn um 15 Milliarden US-Dollar reduzieren. Erfreulichen waren die Kennzahlen aber dennoch.

Meta hat die Finanzergebnisse für das zum 30. September 2025 endende Quartal bekannt gegeben. Wir hatten ein starkes Quartal für unser Unternehmen und unsere Community, sagte Mark Zuckerberg, Gründer und CEO von Meta. Meta Superintelligence Labs hat einen großartigen Start hingelegt und wir sind weiterhin branchenführend bei KI-Brillen. Wenn wir auch nur einen Bruchteil der sich bietenden Chancen nutzen können, werden die nächsten Jahre die spannendste Zeit in unserer Geschichte sein.Zwischen dem 1. Juli und dem 30. September 2025 setzte Meta 51,242 Milliarden US-Dollar um. Im Jahresvergleich ist das ein Plus von 26 Prozent. Im dritten Quartal 2024 wurden 40,589 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Gleichzeitig stiegen die Kosten allerdings von 23,239 auf 30,707 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen kletterte von 17,822 auf 21,663 Milliarden US-Dollar; das Nettoeinkommen sank jedoch von 15,688 auf 2,709 Milliarden US-Dollar. Die Rückstellung für Ertragsteuern umfasst eine einmalige, nicht zahlungswirksame Ertragsteuerbelastung in Höhe von 15,93 Milliarden US-Dollar, die im Zusammenhang mit der Umsetzung des One Big Beautiful Bill Act im dritten Quartal 2025 angefallen ist.Meta, die Muttergesellschaft von Facebook, Instagram und WhatsApp, investierte 15,144 Milliarden US-Dollar in die Entwicklung (Vorjahresergebnis: 11,177 Milliarden US-Dollar). Das Marketingbudget blieb mit 2,845 Milliarden US-Dollar stabil (3. Quartal 2024: 2,822 Milliarden US-Dollar), während die administrativen Kosten von 1,865 auf 3,512 Milliarden US-Dollar stiegen. Der Umsatz mit Werbung wuchs von 39,855 auf 50,082 Milliarden US-Dollar, der übrige App-Umsatz stieg von 434 auf 690 Millionen US-Dollar. Der Umsatz der Reality Labs stieg von 270 auf 470 Millionen US-Dollar, der Verlust betrug weiterhin 4,432 Milliarden US-Dollar.