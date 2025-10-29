Microsoft leidet unter Xbox-Verkäufen

Wirtschaft

Der Gewinn im dritten Quartal stieg auf über 27 Milliarden US-Dollar. Allerdings werden immer weniger Xbox-Einheiten verkauft.

In Redmond verkündete Microsoft-Vorstand Satya Nadella fast nur gute Neuigkeiten. So kletterte der Umsatz in den Monaten Juli, August und September innerhalb eines Jahres von 65,585 auf 77,673 Milliarden US-Dollar. Das Nettoeinkommen verbesserte sich im selben Zeitraum von 24,667 auf 27,747 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen stieg im dritten Quartal von 30,269 auf 34,301 Milliarden US-Dollar. Das Servicegeschäft wuchs von 50,313 auf 61,751 Milliarden US-Dollar und der Umsatz mit Produkten stieg von 15,272 auf 15,922 Milliarden US-Dollar.Die Verantwortlichen teilten mit, dass Microsoft unter dem Konsolengeschäft leidet. Die Einnahmen aus Gaming sind um zwei Prozent zurückgegangen, was einem Minus von 113 Millionen US-Dollar entspricht. Dies ist allerdings auf die Xbox-Einheiten zurückzuführen, während die Dienstleistungen wachsen. Mit dem Verkauf von Videospielen und Game-Abodiensten wurden 5,5 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet, was einem Plus von einem Prozent entspricht.Unsere weltumspannende Cloud- und KI-Fabrik sorgt zusammen mit Copiloten in hochwertigen Bereichen für eine breite Verbreitung und echte Auswirkungen in der Praxis, schrieb Satya Nadella, Vorsitzender und CEO von Microsoft, in einem Brief an die Aktionäre. Deshalb investieren wir weiterhin verstärkt in KI, sowohl in Kapital als auch in Talente, um die enormen Chancen zu nutzen, die vor uns liegen.Amy Hood, Executive Vice President und Chief Financial Officer von Microsoft, sagte: Wir sind stark in das Geschäftsjahr gestartet und haben die Erwartungen in Bezug auf Umsatz, Betriebsergebnis und Gewinn pro Aktie übertroffen. Die anhaltende Stärke der Microsoft Cloud spiegelt die wachsende Kundennachfrage nach unserer differenzierten Plattform wider.