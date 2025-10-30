Untragbar: Chris Tall holt 0,29 Millionen

Die neue Show «Chris Talls "Chris du mich berühmt" Show» startete vergangene Woche mit 0,45 Millionen Fernsehzuschauern, bei den Umworbenen waren nur 0,23 Millionen Zuseher dabei. Mit diesen Werten konnte es gar nicht mehr schlechter werden. Jetzt moderierten Andrea Kaiser und Rick Kavanian, Mario Basler und Daniel Boschmann waren zu Gast. Dieses Unterfangen ließen sich nur noch 0,29 Millionen Menschen nicht entgehen, der Marktanteil belief sich auf 1,3 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern wurden 0,13 Millionen empfangen, der Marktanteil lag bei 3,0 Prozent.
Zwischen 22.35 und 00.50 Uhr lief eine neue Folge von «Das Duell um die Geld», in der neben Joachim Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf auch Anne Will, Felix Lobrecht und Tahsim Durgun zu Gast waren. Die erste von acht neuen Folgen, die auch zeitgleich bei Joyn veröffentlicht werden, sorgte für 0,15 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil wurde auf 1,4 Prozent beziffert. Unter den jungen Menschen befanden sich 0,08 Millionen, was zu 3,9 Prozent Marktanteil führte.
Seit Mitte September setzt ProSieben Maxx am Mittwochabend auf die Free-TV-Premiere der früheren NBC-Serie «Young Rock». Ab 21.05 Uhr kamen die Folgen Es liegt dir im Blut und Alles im Griff auf 0,06 und 0,05 Millionen Fernsehzuschauer und fuhren jeweils 0,2 Prozent Marktanteil ein. In der Zielgruppe standen 0,04 und 0,02 Millionen auf der Uhr, die Marktanteile wurden auf 0,9 und 0,5 Prozent beziffert. Die Wrestling-Show «Raw» schlägt sich mit 0,21 Millionen Zusehern weiter wacker. Mit 0,14 Millionen Werberelevanten wurden 5,2 Prozent Marktanteil eingefahren.
