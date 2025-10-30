Quotennews

Untragbar: Chris Tall holt 0,29 Millionen

Fabian Riedner von 30. Oktober 2025, 08:30 Uhr

Außerdem zieht der Komiker mit seiner Show auch das Lead-out «Das Duell um die Geld» mit runter.

Die neue Show «Chris Talls "Chris du mich berühmt" Show» startete vergangene Woche mit 0,45 Millionen Fernsehzuschauern, bei den Umworbenen waren nur 0,23 Millionen Zuseher dabei. Mit diesen Werten konnte es gar nicht mehr schlechter werden. Jetzt moderierten Andrea Kaiser und Rick Kavanian, Mario Basler und Daniel Boschmann waren zu Gast. Dieses Unterfangen ließen sich nur noch 0,29 Millionen Menschen nicht entgehen, der Marktanteil belief sich auf 1,3 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern wurden 0,13 Millionen empfangen, der Marktanteil lag bei 3,0 Prozent.



Zwischen 22.35 und 00.50 Uhr lief eine neue Folge von «Das Duell um die Geld», in der neben Joachim Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf auch Anne Will, Felix Lobrecht und Tahsim Durgun zu Gast waren. Die erste von acht neuen Folgen, die auch zeitgleich bei



Seit Mitte September setzt «Young Rock». Ab 21.05 Uhr kamen die Folgen Es liegt dir im Blut und Alles im Griff auf 0,06 und 0,05 Millionen Fernsehzuschauer und fuhren jeweils 0,2 Prozent Marktanteil ein. In der Zielgruppe standen 0,04 und 0,02 Millionen auf der Uhr, die Marktanteile wurden auf 0,9 und 0,5 Prozent beziffert. Die Wrestling-Show «Raw» schlägt sich mit 0,21 Millionen Zusehern weiter wacker. Mit 0,14 Millionen Werberelevanten wurden 5,2 Prozent Marktanteil eingefahren.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

