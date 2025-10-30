Primetime-Check

Mittwoch, 29. Oktober 2025

Fabian Riedner von 30. Oktober 2025, 08:32 Uhr

Wie erfolgreich war «Marie Brand» im ZDF? Punktete bei RTLZWEI der neue «Promihof»?

Die DFB-Pokal-Begegnung zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern München (1:4) sahen 5,40 Millionen Fernsehzuschauer, der Marktanteil bewegte sich bei 24,6 Prozent. Bei den jungen Menschen fuhren 1,35 Millionen 30,1 Prozent Marktanteil ein. Die kurzen «Tagesthemen» kamen auf 4,98 Millionen und 21,4 Prozent, unter den jungen Erwachsenen wurden 30,1 Prozent gemeldet.



Eine Wiederholung von «Marie Brand und der überwundene Tod» lockte 4,67 Millionen Menschen zum ZDF, der Sender erfreute sich über 19,7 Prozent bei allen und 6,0 Prozent bei den jungen Erwachsenen. Das «heute journal» sahen nur 2,75 Millionen Menschen, das führte zu 12,9 Prozent bei allen sowie 6,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. RTL setzte auf «Die Stefan Raab Show», die auf lediglich 0,56 Millionen Fernsehzuschauer kam. Mit 0,25 Millionen jungen Erwachsenen wurden 5,3 Prozent eingefahren. Über drei Stunden «The Taste» lockten 0,90 Millionen Menschen zu Sat.1, die Sendung holte sich 0,26 Millionen Umworbene und brachte es somit auf 6,6 Prozent.



Die zweite Folge von «Chris Talls "Chris du mich berühmt" Show» sahen lediglich 0,29 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe waren 3,0 Prozent drin. «Das Duell um die Geld» kehrte vor 0,15 Millionen Zusehern zurück, bei der Zielgruppe wurden 3,9 Prozent ermittelt. Eine Doppelfolge von «Der Promihof» lockte jeweils 0,35 Millionen Zuschauer zu RTLZWEI, die Fernsehstation erreichte 0,08 sowie 0,07 Millionen Werberelevante. Das brachte dem Sender nur noch 1,8 und 1,6 Prozent in der Zielgruppe. Eine neue «stern tv reportage» über Mein super Markt sahen 0,84 Millionen Zuschauer, sodass man auf starke 7,2 Prozent Marktanteil kam. Zwei «Die Rettungsflieger»-Folgen erreichten 5,2 und 2,6 Prozent.



«Der Knochenjäger» mit Denzel Washington aus dem Jahr 1999 lockte 0,70 Millionen Zuschauer zu Kabel Eins, die Fernsehstation erfreute damit 7,2 Prozent. Zwischen 22.35 und 00.55 Uhr wurde «Das Schweigen der Lämmer» aus dem Jahr 1991 wiederholt. Jodie Foster und Anthony Hopkins hatten 0,36 Millionen Fans, der Marktanteil belief sich auf 6,4 Prozent in der Zielgruppe.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

