Ich will zeigen, dass Gehörlose alles können  auch Fernsehen!

Interview

Jason Giuranna ist Moderator, Schauspieler  und eine der bekanntesten Stimmen der Tauben-Community im deutschen Fernsehen. Seit Jahren prägt er das barrierefreie Magazin «Sehen statt Hören», nun steht er für «Dahoam is Dahoam» erstmals als Schauspieler vor der Kamera.





Die Sendung bedeutet mir echt viel, weil sie komplett barrierefrei ist  und die hörenden Menschen dahinter verstehen immer besser, was die Taube-Community wirklich braucht. Sie bauen viele Brücken zwischen hörenden und tauben Welten, gerade weil die Sendung im Fernsehen veröffentlicht wurde, wird und auch in Zukunft weiter ausgestrahlt wird. Das ist für mich richtig stark. Auch für die Taube Community ist es wichtig, die Themen und Infos mitzubekommen, die Sehen statt Hören vermittelt  denn sie sind oft genau auf unsere Lebensrealität abgestimmt.Am Anfang wars ungewohnt, weil ich normalerweise oft in die Kamera schaue  aber bei so einem Dreh darf man das natürlich nicht. Nach ein paar Stunden hab ich mich aber daran gewöhnt. Es war für mich eine lustige Erfahrung, und auch ein besonderes Gefühl, weil es mein Traum ist, in Filmen zu spielen  nicht nur als Reporter zu arbeiten. Mal sehen, was noch so kommt.Motorradfahren liegt mir im Blut. Aber leider wie ihr vielleicht schon wisst: Ich habe drei Kinder, da komm ich nicht mehr oft dazu. Aber für diese Szene  seid gespannt! Das Motorrad sieht richtig heiß aus!Gebärdensprache ist visuell, räumlich und dreidimensional  ich kann mit meinem ganzen Körper erzählen. Das ist ganz anders als Lautsprache, die eher linear funktioniert. Gute Moderation in Gebärdensprache nutzt diesen Raum und diese Ausdrucksstärke.Jup, ich bin die vierte Generation und meine Kinder sind die fünfte  das macht uns stolz. Für euch mag das vielleicht komisch klingen, das versteh ich. Aber wenn man die Taube-Community wirklich kennt und die Gebärdensprache lebt, dann spürt man, wie stark das Identität bedeutet  und man würde es vielleicht auch wollen.Ich geh einfach die Wege, die mir Spaß machen  und bis jetzt hat das ganz gut geklappt. Klar, es gibt Höhen und Tiefen, aber die braucht man auch, um besser zu werden.Nicht nur die beiden  ich nutze auch amerikanische und die nicht offiziell anerkannte internationale Gebärdensprache. Die Unterschiede sind groß, so wie bei Lautsprachen in anderen Ländern. Wenn ich ISL (Italienische Gebärdensprache) benutze, hab ich das Gefühl, dass sich meine Identität ändert  ich werde lockerer, freier, ganz südlich eben. In Deutschland klappt das leider nicht so.Die Taube-Community freut sich riesig über jede barrierefreie Produktion  und sie wollen mehr! Sie wünschen sich mehr taube Gesichter im Fernsehen  als Reporter:innen, Schauspieler:innen oder Moderierende. Und genau dafür setze ich mich ein.Gebt nicht auf  auch wenn es schwer ist. Es gibt Chancen, aber ihr müsst diese unsichtbare Wand zur hörenden Welt durchbrechen. Viele Tauben Menschen sind es gewohnt, nicht ernst genommen zu werden  aber gerade deshalb ist es so wichtig, mutig zu sein. Also go for it!Oh ja, da gibts viele! Ich will unbedingt in verschiedenen Filmen oder Serien mitspielen  und am liebsten mal eine ungewöhnliche oder böse Rolle übernehmen. Im echten Leben bin ich viel zu lieb  das reicht jetzt langsam, haha.