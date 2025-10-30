Vermischtes

HBO Max startet im Januar 2026

von

Die RTL-Tochter Ad Alliance übernimmt Vermarktung in Deutschland.

Der Streamingdienst HBO Max startet im Januar 2026 in Deutschland. Im Rahmen des RTL-Screening-Events ONE RTL  All Platforms gaben Ad Alliance und Warner Bros. Discovery Deutschland eine strategische Vermarktungspartnerschaft bekannt. Damit wird der Kölner Crossmedia-Vermarkter exklusiv für die kommerzielle Betreuung und Werbevermarktung der Plattform hierzulande verantwortlich sein.

Carsten Schwecke, CEO Ad Alliance und Chief Commercial, Technology & Data Officer, RTL Deutschland: "Streaming ist eines der dynamischsten Wachstumssegmente im Bewegtbildmarkt. Gemeinsam mit Warner Bros. Discovery Deutschland bringen wir die Stärke von HBO Max und die Vermarktungskraft der Ad Alliance zusammen  um Werbekunden Zugang zu hochwertigen Inventaren mit Reichweite und Wirkung zu bieten."

Matthias Heinze, SVP Commercial & Managing Director Warner Bros. Discovery Germany, Switzerland & Austria: "Mit der Ad Alliance haben wir einen starken Partner, der unser Verständnis für Qualität und Markenwert teilt. Gemeinsam wollen wir das vielfältige Angebot von HBO Max erfolgreich im deutschen Markt verankern und unseren Werbekunden die besten und attraktivsten Umfelder eröffnen."

