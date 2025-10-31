«Durch die Wildnis» startet bei KiKA

TV-News

In der neuen Staffel geht es in die polnischen Hohen Tatra.

Ab dem 5. November 2025 geht das Doku-Abenteuer «Durch die Wildnis» in die achte Staffel. Inbegleitet KiKA sechs Jugendliche, die drei Wochen lang durch die unberührte Natur der polnischen Hohen Tatra wandern  ohne Handy, ohne Komfort, aber mit klaren Aufgaben und täglicher Selbstüberwindung. Die 16-teilige Reihe des Hessischen Rundfunks läuft immer mittwochs um 20:10 Uhr sowie am 18. Dezember in Doppelfolgen auf allen KiKA-Plattformen.Mit dabei sind Jessica, Luis, Lenny, Ifaf, Diego und Johanna, die gemeinsam Orientierung, Ausdauer und Nervenstärke beweisen müssen. Unter der Anleitung von Wildniscoach Tobi Ohmann durchqueren sie Gebirgsflüsse, erklimmen steile Felsen und lernen, sich in der Wildnis zu versorgen. Neben körperlichen Aufgaben wie Klettern, Tauchen oder das Überqueren von Canyons werden auch Zusammenarbeit und Kommunikation auf die Probe gestellt  nicht jede Entscheidung im Team fällt leicht.Im Verlauf der Staffel zeigt sich, wie unterschiedlich die Jugendlichen mit Stress, Erschöpfung und Gruppendruck umgehen. Kleine Konflikte, Heimweh oder der Verlust des Orientierungssinns fordern die Gruppe immer wieder heraus. Doch auch Momente des Gelingens  etwa beim erfolgreichen Bau eines Nachtlagers oder beim Erreichen eines Gipfels  prägen das Erlebnis. Am Ende steht weniger der Wettkampf im Vordergrund, sondern die Erfahrung, was es bedeutet, Verantwortung füreinander zu übernehmen.