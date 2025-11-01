US-Fernsehen

BBC America und AMC+ starten «Kingdom»

von

Sir David Attenborough wird die neue Sendung kommentieren. Der Start ist für Januar vorgesehen.

BBC America und AMC+ haben den Starttermin für ihre neue Prestige-Produktion bekanntgegeben: «Kingdom», die neueste Naturdokumentation aus der legendären BBC Studios Natural History Unit, feiert am 24. Januar 2026 Premiere. Die sechsteilige Reihe wird von Sir David Attenborough, dreifacher Emmy-Preisträger und weltbekannter Naturforscher, erzählt. Über fünf Jahre hinweg wurde in einem abgelegenen Flusstal in Sambia gedreht  und das Ergebnis gilt als eines der ehrgeizigsten Projekte in der Geschichte der BBC.

«Kingdom» folgt den dramatischen Lebensgeschichten von vier afrikanischen Tierfamilien  Leoparden, Hyänen, Wildhunden und Löwen. Die Serie zeigt, wie ihre Schicksale miteinander verwoben sind, während sie in der rauen Wildnis um Territorien, Nachkommen und das Überleben kämpfen. Neben den Raubtieren treten auch Elefantenherden, Paviantrupps und zahlreiche Vogelarten auf, die das fragile Gleichgewicht des Lebens im Tal beeinflussen.

Produziert wurde die sechsteilige Reihe von der BBC Studios Natural History Unit unter der Leitung von Mike Gunton und Felicity Lanchester, in Koproduktion mit BBC America. Die Serie läuft zunächst bei BBC One und in der BBC iPlayer-Mediathek, während amerikanische Zuschauer sie über AMC+ sehen können.



