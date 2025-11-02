«Caroline Flack: Search for the Truth» startet im November

Der Streamingdienst Hulu hat den Starttermin für seine neue Dokumentarreihe «Caroline Flack: Search for the Truth» bekannt gegeben. Die zweiteilige Doku über die verstorbene britische TV-Moderatorin Caroline Flack feiert am 10. November 2025 Premiere sowohl komplett auf Hulu in den USA als auch auf Disney+ international und im Hulu-on-Disney+-Bundle.
Die Serie beleuchtet die tragischen Umstände, die zum Tod der ehemaligen «Love Island UK»-Moderatorin führten. Nach ihrer Verhaftung im Jahr 2019 wurde Flack zum Ziel einer gnadenlosen medialen Hetzjagd, die in massiven öffentlichen Anfeindungen und psychischem Druck gipfelte. Erzählt wird die Geschichte aus der Perspektive ihrer Mutter Christine Flack, die versucht, Antworten auf die unbequemen Fragen rund um die letzten Monate ihrer Tochter zu finden. Dabei kommen enge Vertraute, Wegbegleiter und Familienmitglieder zu Wort, die ein neues Licht auf das Geschehen werfen.
Produziert von Curious Films dem Team hinter der BBC-Doku «Caroline Flack: Her Life and Death» (2021) bietet die Reihe erstmals Einblicke in bislang unbekannte Details des Falls. Verantwortlich zeichnen Dov Freedman, Charlie Russell und Jessie Versluys als Executive Producer, die Regie führt Christian Collerton. Die Doku soll ein schonungsloser, aber empathischer Blick auf mediale Verantwortung, institutionelles Versagen und die zerstörerische Dynamik öffentlicher Vorverurteilung werden.
