ESPN bringt «Monster AG»-Football-Event im Dezember

Nach den Erfolgen von «Toy Story Funday Football» und «The Simpsons Funday Football» folgt nun die nächste animierte NFL-Sensation: Am 8. Dezember 2025 zeigt ESPN gemeinsam mit Disney, Pixar und der NFL das Special «Monsters Funday Football» ein Live-Footballspiel zwischen den Philadelphia Eagles und den Los Angeles Chargers, das komplett in der Welt von Pixars «Monsters AG» spielt. Die Übertragung läuft auf ESPN2, Disney+, Disney Channel und Disney XD, parallel zur klassischen «Monday Night Football»-Ausstrahlung auf ESPN und ABC.
Mithilfe modernster Technologie von NFL Next Gen Stats, Sony Hawk-Eye Innovations und Sony Beyond Sports werden Spieler und Bälle in Echtzeit als animierte Figuren dargestellt. Das Spiel findet in der ikonischen Monsters, Inc.-Fabrik statt auf der sogenannten Cheer Floor, einer Neuinterpretation der berühmten Schreckensetage. Dabei treten die beliebten Charaktere Mike Wazowski und James P. Sulley Sullivan als Teammaskottchen an, unterstützt von weiteren Filmfiguren wie Roz oder der Child Detection Agency (CDA). Ziel des Spiels ist nicht nur der Sieg auf dem Platz, sondern auch der Gewinn der Cheer Canisters, die statt Schreien nun Jubel speichern.
Kommentiert wird das Spektakel von Drew Carter und Dan Orlovsky, die als animierte Versionen ihrer selbst auftreten. Hollywood-Stars Billy Crystal, John Goodman und Bob Peterson leihen ihren Figuren erneut ihre Stimmen. Neben dem eigentlichen Spiel dürfen sich Fans auf ein animiertes Halbzeitduell zwischen Mike und Sulley, Cameos echter NFL-Stars und humorvolle Extras freuen.
