Patrick Bruel ermittelt in Spionage-Serie «Menace Imminente»

Die Koproduktion von TF1 und Kesheet Studios international startet Mitte November.

Ab dem 17. November um 21.10 Uhr zeigt TF1 die neue Thriller-Seriemit Patrick Bruel und Natacha Lindinger in den Hauptrollen. Das sechsteilige Spionage-Drama basiert auf dem Roman Unité 8200 von Dov Alfon und erzählt von einem hochriskanten Wettlauf gegen die Zeit zwischen Paris und Tel Aviv.Im Mittelpunkt steht Zeev Abadi (Patrick Bruel), eine Legende des israelischen Geheimdienstes, der überraschend aus dem Ruhestand geholt wird. Ein gefährlicher, im Verborgenen entwickelter Militär-Algorithmus ist gestohlen worden  und taucht ausgerechnet in Paris wieder auf. Gemeinsam mit der französischen Antiterror-Ermittlerin Fleur Giroud (Natacha Lindinger) soll Abadi den Verräter finden, der das Programm in falsche Hände gebracht hat. Was als getrennte Ermittlungen beginnt  eine mysteriöse Entführung am Flughafen Charles de Gaulle und ein Cyberangriff aus Israel  entpuppt sich als Teil desselben Falls. Nur 72 Stunden bleiben dem ungleichen Duo, um die drohende Katastrophe zu verhindern.Neben Bruel und Lindinger spielen Cyril Gueï, Christiane Millet, Gaïa Weiss, Tsahi Halevi und Talya Bertfeld. Geschrieben wurde die Serie von Negar Djavadi und Bruno Fay unter der Leitung von Pascal Elbé, Regie führte Dan Sachar. Produziert wurde «Menace Imminente» von Elephant International und Keshet International in Koproduktion mit TF1  eine ambitionierte europäische Produktion, die auf Spannung, Tempo und politische Brisanz setzt.