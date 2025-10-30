Apple TV & Co. verdienen 28,75 Milliarden

Wirtschaft

In den vergangenen drei Monaten verbuchte das Unternehmen aus Cupertino einen Umsatz von über 100 Milliarden US-Dollar.

Im dritten Quartal 2025 erwirtschaftete Apple, das im kalifornischen Cupertino ansässig ist, einen Umsatz von 102,466 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum wurden 94,930 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen kletterte von 29,610 auf 32,804 Milliarden US-Dollar. Das Nettoeinkommen wuchs von 14,736 auf 27,466 Milliarden US-Dollar. Das Plus ist so hoch, weil Apple im vergangenen Jahr zu einer Steuernachzahlung verpflichtet wurde.Das Service-Geschäft mit Diensten wie Apple TV wächst stark: Innerhalb eines Jahres stieg der Umsatz von 24,972 auf 28,750 Milliarden US-Dollar. Der wichtigste Markt blieb allerdings das iPhone. Sein Umsatz wuchs von 46,222 auf 49,025 Milliarden US-Dollar. Die Kategorie Wearables, Home and Accessories stagnierte mit 9,013 Milliarden US-Dollar (Vorjahresergebnis: 9,042 Milliarden) und auch die iPad-Sparte blieb mit 6,952 Milliarden US-Dollar nahezu unverändert. Der Mac-Bereich legte von 7,744 auf 8,726 Milliarden US-Dollar zu.Der Markt in Amerika wuchs von 41,664 auf 44,192 Milliarden US-Dollar und Europa verbesserte sich von 24,924 auf 28,703 Milliarden US-Dollar. In China sank der Umsatz von 15,033 auf 14,493 Milliarden US-Dollar, in Japan wuchs er von 5,926 auf 6,636 Milliarden US-Dollar. Im restlichen asiatisch-pazifischen Raum wuchs der Umsatz von 7,383 auf 8,442 Milliarden US-Dollar.Apple ist sehr stolz darauf, heute einen Rekordumsatz von 102,5 Milliarden US-Dollar für das September-Quartal bekannt zu geben, darunter einen Rekordumsatz für das iPhone und einen historischen Rekordumsatz für Services, sagte Tim Cook, CEO von Apple. Im September haben wir mit großer Begeisterung unsere bisher beste iPhone-Produktreihe auf den Markt gebracht, darunter das iPhone 17, das iPhone 17 Pro und Pro Max sowie das iPhone Air. Darüber hinaus haben wir die fantastischen AirPods Pro 3 und die brandneue Apple-Watch-Produktreihe vorgestellt. Zusammen mit dem kürzlich angekündigten MacBook Pro und iPad Pro mit dem leistungsstarken M5-Chip freuen wir uns, Ihnen zu Beginn der Weihnachtssaison unsere außergewöhnlichste Produktpalette präsentieren zu können. Gleichzeitig endete für Apple das Geschäftsjahr, sodass das Unternehmen auf ein Netto-Einkommen von 112,010 Milliarden US-Dollar kam (Vorjahresergebnis: 93,736 Milliarden US-Dollar).