Apple TV & Co. verdienen 28,75 Milliarden

Im dritten Quartal 2025 erwirtschaftete Apple, das im kalifornischen Cupertino ansässig ist, einen Umsatz von 102,466 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum wurden 94,930 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen kletterte von 29,610 auf 32,804 Milliarden US-Dollar. Das Nettoeinkommen wuchs von 14,736 auf 27,466 Milliarden US-Dollar. Das Plus ist so hoch, weil Apple im vergangenen Jahr zu einer Steuernachzahlung verpflichtet wurde.
Das Service-Geschäft mit Diensten wie Apple TV wächst stark: Innerhalb eines Jahres stieg der Umsatz von 24,972 auf 28,750 Milliarden US-Dollar. Der wichtigste Markt blieb allerdings das iPhone. Sein Umsatz wuchs von 46,222 auf 49,025 Milliarden US-Dollar. Die Kategorie Wearables, Home and Accessories stagnierte mit 9,013 Milliarden US-Dollar (Vorjahresergebnis: 9,042 Milliarden) und auch die iPad-Sparte blieb mit 6,952 Milliarden US-Dollar nahezu unverändert. Der Mac-Bereich legte von 7,744 auf 8,726 Milliarden US-Dollar zu.
Der Markt in Amerika wuchs von 41,664 auf 44,192 Milliarden US-Dollar und Europa verbesserte sich von 24,924 auf 28,703 Milliarden US-Dollar. In China sank der Umsatz von 15,033 auf 14,493 Milliarden US-Dollar, in Japan wuchs er von 5,926 auf 6,636 Milliarden US-Dollar. Im restlichen asiatisch-pazifischen Raum wuchs der Umsatz von 7,383 auf 8,442 Milliarden US-Dollar.
Apple ist sehr stolz darauf, heute einen Rekordumsatz von 102,5 Milliarden US-Dollar für das September-Quartal bekannt zu geben, darunter einen Rekordumsatz für das iPhone und einen historischen Rekordumsatz für Services, sagte Tim Cook, CEO von Apple. Im September haben wir mit großer Begeisterung unsere bisher beste iPhone-Produktreihe auf den Markt gebracht, darunter das iPhone 17, das iPhone 17 Pro und Pro Max sowie das iPhone Air. Darüber hinaus haben wir die fantastischen AirPods Pro 3 und die brandneue Apple-Watch-Produktreihe vorgestellt. Zusammen mit dem kürzlich angekündigten MacBook Pro und iPad Pro mit dem leistungsstarken M5-Chip freuen wir uns, Ihnen zu Beginn der Weihnachtssaison unsere außergewöhnlichste Produktpalette präsentieren zu können. Gleichzeitig endete für Apple das Geschäftsjahr, sodass das Unternehmen auf ein Netto-Einkommen von 112,010 Milliarden US-Dollar kam (Vorjahresergebnis: 93,736 Milliarden US-Dollar).
