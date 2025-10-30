Wirtschaft

Disney und Fubo schließen Fusion ab

von

Das neue Streamingangebot übernimmt das Live + TV-Geschäft von Hulu, das zu den größten Betrieben gehört.

Disney und Fubo haben ihre Fusion offiziell abgeschlossen: Die Live-TV-Sparte Hulu + Live TV wird künftig mit dem Streaminganbieter Fubo unter einem gemeinsamen Dach geführt. Disney hält dabei eine Mehrheitsbeteiligung von 70 Prozent, während die bisherigen Fubo-Aktionäre rund 30 Prozent des neuen Unternehmens besitzen. Über 90 US-Dollar lassen es sich die Abonnenten kosten, das bislang bei Hulu beheimatet war.

Mit vereinten Kräften entsteht der zweitgrößte virtuelle Pay-TV-Anbieter in Nordamerika  mit fast sechs Millionen Abonnentinnen und Abonnenten. Nur YouTube TV liegt mit über zehn Millionen Nutzern aktuell noch vor dem neuen Player. Trotz Zusammenschluss sollen Hulu + Live TV und Fubo als getrennte Marken bestehen bleiben. Beide Plattformen bieten weiterhin unterschiedliche Abo-Modelle  von günstigen Skinny-Paketen bis zu umfangreichen Komplettangeboten. Die Live-Streams bleiben über die jeweiligen Apps zugänglich, und Hulu + Live TV wird weiterhin Teil des Disney-Bundles mit Disney+ und ESPN Unlimited sein.

Der neue Vorstand wird vom britischen Medienmanager Andy Bird (ehemals CEO von Pearson und Chairman von Walt Disney International) geleitet. Fubo-CEO David Gandler bleibt operativer Chef. Bird sprach von einem transformierenden Schritt, der zwei führende Marken zusammenbringe. Laut den Unternehmen soll die Fusion Kosten- und Vertriebssynergien schaffen, insbesondere durch flexiblere Programmpakete und gemeinsame Werbevermarktung. Disney stellt zudem eine Finanzspritze von 145 Millionen US-Dollar in Aussicht, um das Wachstum 2026 zu sichern.

