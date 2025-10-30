Starz setzt «BMF» nach vier Staffeln ab

US-Fernsehen

Das Unternehmen will allerdings mit den Spin-Offs weiter machen.

Der US-Sender Starz hat die Serie «BMF» nach vier Staffeln abgesetzt. Das berichtet das US-Branchenblatt Variety. Das Finale der vierten Staffel lief bereits im August 2025, womit die von Curtis 50 Cent Jackson produzierte Erfolgsserie nach vier Jahren zu Ende geht.«BMF» (kurz für Black Mafia Family) erzählte die wahre Geschichte des gleichnamigen Drogenimperiums, das in den 1980er-Jahren in Detroit entstand. Im Mittelpunkt standen die Brüder Demetrius Big Meech Flenory (gespielt von dessen echtem Sohn Demetrius Flenory Jr.) und Terry Southwest T Flenory (DaVinchi), deren Aufstieg vom Straßenverkauf bis zu einem landesweiten Verbrechernetzwerk den Kern der Handlung bildete. Zum Ensemble gehörten unter anderem Russell Hornsby, Michole Briana White, La La Anthony und Steve Harris. Gastauftritte kamen von Stars wie Snoop Dogg, Eminem, MoNique, 2 Chainz und Saweetie.Trotz des Endes der Hauptserie sollen laut Starz mehrere «BMF»-Spin-offs weiter in Entwicklung bleiben. Serienschöpfer Randy Huggins fungierte als Executive Producer, während Heather Zuhlke in den Staffeln 3 und 4 die Showrunner-Position übernahm. Produziert wurde die Serie von Lionsgate Television und 50 Cents G-Unit Film & Television.