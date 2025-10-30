«The White Lotus»: Staffel 4 spielt in Paris und an der Côte dAzur

US-Fernsehen

Die Zusammenarbeit mit der Hotel-Kettel Four Seasons wird nicht fortgesetzt. Stattdessen arbeitet man mit Ritz zusammen.

Die gefeierte HBO-Seriewird für ihre vierte Staffel nach Frankreich verlegt. Wie Variety exklusiv berichtet, soll die neue Staffel in Paris und an der Französischen Riviera entstehen. Das Produktionsteam um Serienschöpfer Mike White hat bereits mit dem Location-Scouting begonnen  darunter renommierte Luxushotels wie das Le Lutetia im Pariser Stadtteil Saint-Germain-des-Prés und das legendäre Ritz Paris. Auch edle Häuser an der Côte dAzur, etwa in Monaco oder Nizza, stehen auf der Wunschliste.Damit verlässt die Anthologie-Serie erstmals die Four-Seasons-Kette, mit der HBO bislang kooperierte. Die bisherigen Staffeln spielten in Four-Seasons-Resorts auf Hawaii, Sizilien und Thailand. Für Staffel 4 wurde die Marketingpartnerschaft nicht verlängert  stattdessen setzt man auf neue ikonische Kulissen, die den satirischen Blick auf Reichtum und Dekadenz weiter befeuern sollen. Gedreht wird voraussichtlich 2026, die Serie befindet sich derzeit noch in Entwicklung.Inhaltlich soll Staffel 4 erneut wohlhabende Amerikaner zeigen, die im Luxusurlaub auf Einheimische und gesellschaftliche Abgründe treffen  diesmal mit französischem Flair und potenziell neuen europäischen Schauspielerinnen und Schauspielern im Ensemble. Serienschöpfer Mike White deutete bereits an, dass sich die Handlung etwas von den tosenden Wellen entfernt, aber natürlich wieder Platz für Morde im White-Lotus-Universum bietet. Zunächst war wohl auch Österreich im Gespräch.