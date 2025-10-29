Zur Primetime: Weihnachtsausgabe von «Bares für Rares»

Das ZDF hält die Schlagzahl von «Bares für Rares XXL» in der Primetime weiter ziemlich hoch. Denn dieses Jahr weihnachtet es auch auf der Drachenburg. Horst Lichter begrüßt Gäste mit Raritäten im festlich geschmückten Schloss. Unterstützt wird er von seinem Expertisen- und Händlerteam. Gesendet wird das Ganze am Mittwoch, 10. Dezember 2025 um 20:15 Uhr. Die Ausgabe geht gewohnt bis 21.45 Uhr.
Unter anderen dann dabei Schauspielerin und Model Larissa Marolt. Sie möchte ein Schmuckstück des österreichischen Kaisers Franz Joseph I. veräußern, das sich im Besitz ihrer Familie befindet. Ob Marolts Wertvorstellung mit dem übereinstimmt, was die Experten sagen? Begutachtet werden die großen und kleinen Kostbarkeiten von Dr. Heide Rezepa-Zabel, Wendela Horz, Annika Raßbach und Detlev Kümmel. Im Händlerraum bieten dieses Mal mit: Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Dr. Elisabeth "Lisa" Nüdling, Daniel Meyer, Fabian Kahl und Julian Schmitz-Avila.
Die Taktung der «Bares für Rares XXL»-Primetime-Ausgaben werden vom ZDF im Vergleich zu früher weiter erhöht: Schon am Mittwoch, den 22. Oktober um 20.15 Uhr stand eine weitere Ausgabe an. In dieser war man zu Gast auf Gut Nettehammer bei Andernach. Von der Quoten-Performance lag man mit 3,56 Millionen Menschen bei 16,0 Prozent sowie 0,51 Millionen Jüngere, die 13,2 Prozent Marktanteil brachten, in beiden Altersgruppen klar erfreulich da.
