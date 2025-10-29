«The Rookie: Feds» ab 1. November bei Disney+ Deutschland

Ab dem 1. November 2025 startet bei Disney+ Deutschland erstmals die komplette erste Staffel der US-Crime-Serie «The Rookie: Feds». Das Spin-off von «The Rookie» erzählt die Geschichte von Simone Clark, gespielt von Niecy Nash-Betts, die mit 48 Jahren ihren Traum verwirklicht und als älteste Nachwuchsagentin die Ausbildung beim FBI beginnt. Die Serie lief ursprünglich auf dem US-Sender ABC und umfasst 22 Episoden.
«The Rookie: Feds» verbindet Krimispannung, Action und Humor: Simone wird Teil der Spezialeinheit von Supervisory Special Agent Matthew Garza (Felix Solis) in Los Angeles. Dort arbeitet sie mit einem Team eigenwilliger Kolleginnen und Kollegen zusammen darunter Laura Stensen (Britt Robertson), Carter Hope (James Lesure) und Brendon Acres (Kevin Zegers), ein ehemaliger TV-Star, der nun als FBI-Agent sein zweites Leben beginnt. Gemeinsam lösen sie komplexe Fälle, von Entführungen über Spionage bis hin zu Serienmorden, und müssen sich dabei gegen politische Intrigen innerhalb des Büros behaupten.
Produziert wurde die Serie von Alexi Hawley und Terence Paul Winter, die bereits das Mutterformat «The Rookie» verantworten. Neben Nash-Betts wirkten auch Nathan Fillion, Alyssa Diaz und Melissa ONeil in Crossover-Episoden mit. Nach der Ausstrahlung von 2022 bis 2023 wurde «The Rookie: Feds» nach einer Staffel eingestellt.
