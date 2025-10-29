«Family Guy»: Staffel 23 ab 12. November bei Disney+

Die Kult-Animationsserie «Family Guy» kehrt zurück: Ab dem 12. November 2025 ist die 23. Staffel bei Disney+ in Deutschland verfügbar, bevor sie voraussichtlich später auch bei ProSieben Maxx im Free-TV zu sehen sein wird. Die neue Staffel verspricht erneut satirischen Humor, popkulturelle Parodien und jede Menge Chaos rund um die Griffins aus Quahog, Rhode Island.
Wie gewohnt stehen Peter, Lois, Meg, Chris, Stewie und Familienhund Brian im Mittelpunkt. Während Peter und seine Freunde Joe, Cleveland und Quagmire regelmäßig in absurde Situationen geraten, liefert Stewie wieder herrlich böse Pläne diesmal mit einem Hauch von Science-Fiction und Psychodrama. Die neuen Folgen führen die Figuren in völlig überdrehte Abenteuer von Halloween-Chaos mit mörderischem Kuscheltier bis hin zu einem Top-Gun-Spoof, in dem Peter als Fat Gun über den Wolken fliegt.
Zum Staffelauftakt sorgt die Episode Peter, Peter, Pumpkin Cheater für herbstlichen Wahnsinn, als Peter und Co. einen Kürbiswettbewerb sabotieren. In Gift of the White Guy steht Weihnachten im Zeichen von Chaos, Schuldgefühlen und einer tödlichen Anstecknadel, während Fat Gun (eine Parodie auf «Top Gun: Maverick») Peter in die Lüfte schickt inklusive spektakulärer Action und typischem «Family Guy»-Humor.
