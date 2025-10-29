Quotennews

Wenig Interesse an Das-Erste-Reportagen

Im Anschluss an die Serien ging das Interesse spürbar zurück.

In dieser Woche strahlte Das Erste neue Episoden von «Die Heiland  Wir sind Anwalt» und «In aller Freundschaft» aus, die mit 3,87 und 3,03 Millionen gegen König Fußball im ZDF recht solide liefen. Im Anschluss kam die «Report Mainz»-Dokumentation Tod nach Narkose von Aleksandra van de Pol. Die Reporterin sprach mit Angehörigen von Todesopfern und ging der Frage nach, warum die Vorgaben nicht eingehalten werden. Nur 1,88 Millionen Menschen sahen die Dokumentation, die nur 9,1 Prozent Marktanteil holte. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,21 Millionen gemessen, das führte zu 5,2 Prozent.

Die halbstündigen «Tagesthemen» mit Julia-Niharika Sen verbuchten 1,77 Millionen Zuschauer, die Sendung aus Hamburg generierte einen Marktanteil von 10,2 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 0,29 Millionen ermittelt, das führte zu 8,2 Prozent. Die «ARD Story» «Crashkurs für Immobilenhaie» lockte 1,10 Millionen Zuschauer an. Die Produktion von Gesine Enwaldt, Sabrina N'Daye, Peter Podjavorsek und Johanna Sagmeister sahen 8,8 Prozent. Die Sendung fuhr 0,18 Millionen 14- bis 49-Jährige ein und verbuchte 7,6 Prozent Marktanteil.

Schließlich ging es um 23.35 Uhr mit «Wenn Babys zur Ware werden  das Leihmutter-Business» von Marie Blöcher, Lea Busch und Annette Kammerer weiter. Das Rechercheteam des NDR begab sich auf Spurensuche. Ausgangspunkt ist ein kleines Mädchen, das für ein deutsches Paar zur Welt gebracht wurde. Die Dokumentation sicherte sich noch 0,63 Millionen Zuschauer und fuhr 7,2 Prozent Marktanteil ein. Bei den jungen Erwachsenen waren 0,10 Millionen dabei, der Marktanteil bewegte sich bei 6,1 Prozent.

