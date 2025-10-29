Quotennews

Wenig Interesse an Das-Erste-Reportagen

Fabian Riedner von 29. Oktober 2025, 08:38 Uhr

Im Anschluss an die Serien ging das Interesse spürbar zurück.

In dieser Woche strahlte «Die Heiland  Wir sind Anwalt» und «In aller Freundschaft» aus, die mit 3,87 und 3,03 Millionen gegen König Fußball im «Report Mainz»-Dokumentation Tod nach Narkose von Aleksandra van de Pol. Die Reporterin sprach mit Angehörigen von Todesopfern und ging der Frage nach, warum die Vorgaben nicht eingehalten werden. Nur 1,88 Millionen Menschen sahen die Dokumentation, die nur 9,1 Prozent Marktanteil holte. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,21 Millionen gemessen, das führte zu 5,2 Prozent.



Die halbstündigen «Tagesthemen» mit Julia-Niharika Sen verbuchten 1,77 Millionen Zuschauer, die Sendung aus Hamburg generierte einen Marktanteil von 10,2 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 0,29 Millionen ermittelt, das führte zu 8,2 Prozent. Die «ARD Story» «Crashkurs für Immobilenhaie» lockte 1,10 Millionen Zuschauer an. Die Produktion von Gesine Enwaldt, Sabrina N'Daye, Peter Podjavorsek und Johanna Sagmeister sahen 8,8 Prozent. Die Sendung fuhr 0,18 Millionen 14- bis 49-Jährige ein und verbuchte 7,6 Prozent Marktanteil.



Schließlich ging es um 23.35 Uhr mit «Wenn Babys zur Ware werden  das Leihmutter-Business» von Marie Blöcher, Lea Busch und Annette Kammerer weiter. Das Rechercheteam des

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

