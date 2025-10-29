YouTube-Umsatz knackt die 10 Milliarden

Wirtschaft

Alphabet, das Unternehmen hinter Google, machte über 100 Milliarden US-Dollar Umsatz.

Die Google-Mutter Alphabet Inc. erwirtschaftete im dritten Quartal 2025 einen Umsatz von 102,346 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum wurden in Mountain View 88,268 Milliarden US-Dollar umgesetzt  ein Plus von 16 Prozent. Der Umsatz vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen stieg von 31,706 auf 43,987 Milliarden US-Dollar. Das Nettoergebnis wuchs im dritten Quartal 2025 von 26,301 auf 34,979 Milliarden US-Dollar.Das Suchmaschinen-Geschäft wächst trotz künstlicher Intelligenz weiterhin. Die Google-Suche verbesserte ihren Umsatz von 49,385 auf 56,567 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz von YouTube (ohne YouTube Premium) verbesserte sich von 8,921 auf 10,261 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz mit kostenpflichtigen Google-Diensten stieg von 10,656 auf 12,870 Milliarden US-Dollar. Das Cloud-Geschäft wurde von 11,353 auf 15,157 Milliarden US-Dollar ausgebaut.Auch in den Vereinigten Staaten von Amerika läuft das Geschäft sehr gut. So verbesserte sich der Umsatz binnen eines Jahres von 43,139 auf 48,758 Milliarden US-Dollar. In Europa und Afrika stieg der Umsatz von 25,472 auf 29,911 Milliarden US-Dollar. In Asien und Ozeanien stieg er von 14,547 auf 17,819 Milliarden US-Dollar. In den übrigen amerikanischen Ländern wuchs das Ergebnis von 5,093 auf 6,065 Milliarden US-Dollar.Unser Full-Stack-Ansatz für KI sorgt für eine starke Dynamik, und wir liefern schnell, einschließlich der weltweiten Einführung von KI-Übersichten und dem KI-Modus in der Suche in Rekordzeit. Unsere First-Party-Modelle wie Gemini stehen nicht nur an der Spitze der Ranglisten, sondern verarbeiten nun auch 7 Milliarden Token pro Minute über die direkte API-Nutzung durch unsere Kunden. Die Gemini-App hat mittlerweile über 650 Millionen aktive Nutzer pro Monat. Wir treiben das starke Wachstum in neuen Geschäftsbereichen weiter voran. Google Cloud hat sich beschleunigt und das Quartal mit einem Auftragsbestand von 155 Milliarden US-Dollar abgeschlossen. Und wir haben über 300 Millionen kostenpflichtige Abonnements, angeführt von Google One und YouTube Premium.