Kerner hat im Dezember wieder «Ein Herz für Kinder»

Johannes B. Kerner präsentiert erneut die bekannte Spendensendung im deutschen Fernsehen die Gala «Ein Herz für Kinder». Auch 2025 machen sich wieder deutsche und internationale Prominente aus Show, Sport, Politik und Unterhaltung für den guten Zweck stark. Sie stellen Hilfsprojekte vor und nehmen am Telefon Spendengelder entgegen. Der Fall sein wird dies konkret am 6. Dezember um 20.15 Uhr. Gehen wird die Live-Sendung bis 23.15 Uhr.
Es ist in der Adventszeit zur festen Gewohnheit im ZDF geworden, dass die öffentlich rechtliche Sendeanstalt in Kooperation mit Axel Springer die live-ausgestrahlte Spendenveranstaltung auf die Beine stellt. In diesem, wie in den Jahren davor, fungiert Johannes B. Kerner als Host - eine Position, die er inzwischen seit 2013 ununterbrochen innehat. Zuvor präsentierten die Gala schon Thomas Gottschalk, Ulla Kock am Brink, Jörg Pilawa und Margarethe Schreinemakers.
Zuletzt ging es quotentechnisch peu à peu bergab für Sendung: Sahen 2021 noch 4,25 (15,8 Prozent) zu, ließ das Interesse 2022 auf 3,48 Millionen (14,2 Prozent) nach, um 2023 mit 2,79 Millionen (11,7 Prozent) zur grauen Maus zu werden. Blickt man nun auf die letztjährigen Einschaltimpulse, lassen sich insgesamt 2,89 Millionen Zuschauende zu soliden 13,3 Prozent Marktanteil und damit eine moderate Steigerung festmachen. Die 14-49 waren zu recht ordentlichen 8,9 Prozent (0,39 Millionen) zugegen. Wie wird die Resonanz wohl 2025 ausfallen?
