«One Piece» segelt weiter

Die Strohhutbande sticht wieder in See: Netflix setzt die gefeierte Live-Action-Adaption von «One Piece» fort. Die zweite Staffel der Piraten-Saga nach dem Manga von Eiichirō Oda startet am 10. März 2026 weltweit exklusiv beim Streamingdienst. Nach dem gigantischen Erfolg der ersten Staffel führt die neue Staffel die Fans direkt in die gefährliche und sagenumwobene Grandline voller Abenteuer, Mythen und neuer Widersacher.
In den neuen Episoden segeln Monkey D. Ruffy (Iñaki Godoy), Zorro (Mackenyu), Nami (Emily Rudd), Lysop (Jacob Romero) und Sanji (Taz Skylar) in unbekannte Gewässer. Dabei begegnen sie auf ihrer Suche nach dem legendären Schatz One Piece zahlreichen neuen Figuren unter anderem Smoker (Callum Kerr), Tashigi (Julia Rehwald), Wapol (Rob Colletti), Dr. Kureha (Katey Sagal) und Crocus (Clive Russell). Die zweite Staffel führt die Crew zu ikonischen Schauplätzen der Vorlage wie Drumm, Little Garden, Whiskey Peak, Laboon, Reverse Mountain und Loguetown.
Hinter der Serie stehen erneut die Tomorrow Studios (eine ITV-Partnerschaft) in Zusammenarbeit mit Shueisha und Netflix. Matt Owens und Joe Tracz fungieren als Showrunner und Executive Producer der zweiten Staffel, Eiichirō Oda selbst bleibt als Produzent involviert. Fans dürfen sich außerdem über mehr Nachschub freuen: Netflix hat bereits bestätigt, dass eine dritte Staffel in Arbeit ist. Die Dreharbeiten sollen noch in diesem Jahr in Kapstadt
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel